Video s A1 iz Like: Autocesta pod snijegom, HAK upozorava na brojne zabrane i zatvaranja

Redakciji je čitatelj poslao videozapis s autoceste A1, snimljen negdje u Lici. Uz dozu humora simpatično nam je rekao da je na autocesti "nije pronašao traku" Iz snimke je vidljivo da je autoput gotovo u potpunosti pod snijegom, pa se crte na kolniku uopće ne naziru. U međuvremenu, Hrvatski autoklub (HAK) objavio je opsežno izvješće o stanju na cestama.

Snijeg i poledica na cestama: Zimski uvjeti u većem dijelu zemlje

HAK navodi da "snijeg pada u većem dijelu zemlje" te da se "na većini cesta vozi uz zimske uvjete". Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. Dodaju i da je "u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika", uz upozorenje kako se na pojedinim dionicama vozi usporeno zbog vozila zimske službe.

HAK ističe da je na više važnih dionica uvedena zabrana prometa za kamione s prikolicama i teglljače s poluprikolicama te za vozila bez zimske opreme, uključujući autocestu A1 između čvora Karlovac i čvora Rovanjska, autocestu A6 od čvora Bosiljevo do čvora Kikovica i DC3 na dionici Karlovac–Zdihovo–Delnice–Kikovica.

Posebno upozorenje odnosi se na teretna vozila: "Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno."

Olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru

Uz snijeg, HAK javlja i da "u priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar" zbog čega su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila na više cesta i prometnica.

A1 Zagreb – Split – Dubrovnik

HAK navodi da su "zimski uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska", uz zabranu prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme.

U izvješću se spominju i radovi na odmorištu Janjče: do 20. veljače 2026. zbog rekonstrukcije "izvan funkcije su punionica za električne automobile" te dio pratećih sadržaja i parkirališta.

A6 Rijeka – Zagreb

Zbog olujnog vjetra između čvorova Delnice i Kikovica autocesta je, prema HAK-u, "otvorena samo za osobna vozila". Istovremeno, "zimski su uvjeti na dionici čvor Bosiljevo–čvor Kikovica", a promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

A4 Goričan – Zagreb

HAK navodi "zimske uvjete između čvora Varaždin i čvora Sveta Helena" te zabranu prometa za vozila bez propisane zimske opreme i teretna vozila s priključenim vozilom.

Državne ceste: Zatvaranja zbog snijega, poledice i nanosa

HAK je objavio i niz zatvaranja i ograničenja, među kojima se ističu:

DC1 (Lička magistrala): "zbog snijega i nanosa zatvorena za sav promet na dionici Udbina–Gračac–Knin"

DC8 (Jadranska magistrala): "od Senja do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za sva vozila"

DC25 (Gospić–Karlobag): dionica Gospić–Karlobag "zatvorena je za sve skupine vozila zbog poledice"

DC27 (Gračac–Zaton Obrovački): "otvorena samo za osobna vozila"

DC54 (Maslenica–Zaton Obrovački): "otvorena samo za osobna vozila"

DC106 (Paški most): "otvoren je samo za osobna vozila"

HAK navodi i da je povodom Sveta tri kralja na snazi zabrana: "zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona" na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju danas od 14:00 do 23:00 sata.

HAK-ov apel vozačima: Bez puta bez zimske opreme

Na kraju izvješća HAK upozorava vozače: "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme."

Drugim riječima, prizori poput onog s čitateljeve snimke s A1 iz Like — gdje se kolnička oznaka tek nazire — danas su realnost na velikom dijelu prometne mreže.