Policija i dalje pojačano nadzire Trg bana Jelačića nakon masovne tučnjave

Velik broj policajaca je na Trgu

Već nekoliko dana pojačana je nazočnost policije u centru Zagreba.

Tako su jutros nešto iza sedam sati na prilazima Trgu bana Jelačića bila čak četiri patrolna vozila i veći broj policijskih djelatnika.

Upit o nazočnosti većeg broja policijskih službenika iz N1 poslali su i zagrebačkoj policiji iz koje navode: "Stalno smo prisutni na Trgu bana Jelačića zbog same lokacije, velikog broja ljudi, turista. Policija je tu konstantno i preventivno prisutna."

Na Trgu bana Jelačića se potukli Boysi i Torcida?

Podsjetimo, 12. studenog upravo se na Trgu bana Jelačića odvila masovna tučnjava, pri čemu su ozlijeđena trojica maloljetnika. Napadnuti su bili srednjoškolci iz Splita koji su u Zagreb došli na Interliber.

Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, objavljeno je tada iz PUZ-a.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb

