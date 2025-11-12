Na Trgu bana Jelačića se potukli Boysi i Torcida?

U centru Zagreba, na Trgu Bana Josipa Jelačića, huligani su dogovorili tučnjavu. Prema neslužbenim informacijama radi se o navijačima Dinama i Hajduka.

– Nitko nije imao nikakvo oružje, tukli su se isključivo šakama i nogama. Čini se da je riječ o dinamovcima i hajdukovcima – ispričao je svjedok događaja, koji je stajao desetak metara od tučnjave.

No policija nije potvrdila da se radi o sukobu navijača.

Tučnjava na glavnom zagrebačkom trgu bila je oko 16.30 sati kod zdenca Manduševac. Nakon nekoliko udaraca dio huligana pobjegao je prema Europskom trgu. Na snimci se vidi da policije nema blizu, dok na tračnicama stoje kola hitne pomoći.

Na snimci se vidi kako obje strane stoje, da bi na znak ‘snimatelja’ krenuli u obračun.

– Ajde, šu**i mali, ajde – bio je znak da se krene u tučnjavu.

Prema prvim informacijama, nema teže ozlijeđenih… Sve je trajalo nekoliko minuta.

– Koliko smo čuli i kako se pričalo nakon tučnjave, jedni su Boysi, ovi lijevo, a desno, tko zna, možda Torcida, a možda učenici neke srednje škole – opisao je svjedok za Nacional. hr

– Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama – oglasila se zagrebačka policija.

Video pogledajte ovdje.