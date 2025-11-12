Policija ulovila maskirane mladiće koji su se mlatili u centru Zagreba

Novi incident u centru grada! Oko 16 sati na Trgu bana Jelačića izbila je tučnjava većeg broja maskiranih mladića. Sukob je trajao kratko, ali je izazvao pravi kaos među prolaznicima.

Nakon obračuna, sudionici su se razbježali po obližnjim ulicama, no policija je brzo reagirala. Na više lokacija u središtu grada pronašli su skupine za koje se sumnja da su sudjelovale u tučnjavi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Više mlađih osoba privedeno je u službene prostorije, a policija sada utvrđuje tko je sve sudjelovao i zbog čega je do sukoba došlo.