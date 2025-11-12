VIDEO Masovna tučnjava maskiranih muškaraca na Trgu bana Jelačića: Mladića na podu tukli rukama i nogama

U poslijepodnevnim satima na Trgu bana Jelačića izbila je masovna tučnjava u kojoj je, kako je vidljivo iz snimke koju je ustupio čitatelj Jutarnjeg, sudjelovalo 20-ak maskiranih mladića.

Incident se dogodio oko 16.30 sati kod zdenca Manduševac. Iz snimke nije posve jasno radi li se o sukobu dvije skupine ili organiziranom napadu na određene pojedince. U jednom trenutku veća skupina maskiranih napada mladića koji leži na podu, tuku ga rukama i nogama, a nakon toga bježe u smjeru Europskog trga. Čini se kao da jedan od njih u ruci drži i predmet nalik na palicu.

- Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je Jutarnjem svjedok tučnjave.

U blizini, kaže, nije bilo policajaca.

- Prijateljica koja nije iz Zagreba se jako uplašila. Jedino što sam joj uspio reći je da je ovo postalo uobičajeno u Zagrebu - dodao je.

Video pogledajte ovdje.