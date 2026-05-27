Liječnik upozorava: Ovaj simptom tijekom vrućina mogao bi biti znak raka

Liječnik je upozorio da jedan čest simptom tijekom vrućih dana i noći, koji mnogi pripisuju sparini ili ljetnim temperaturama, ponekad može biti povezan i s ozbiljnim bolestima poput raka.

Riječ je o noćnom znojenju, koje je tijekom ljeta često normalna pojava, ali stručnjaci upozoravaju da uporne, obilne i neobjašnjive epizode ne bi trebalo ignorirati.

Onkolog dr. Jiri Kubes objasnio je da se noćno znojenje u nekim slučajevima povezuje s određenim vrstama karcinoma, posebno onima koji zahvaćaju krv, poput limfoma.

"Većina slučajeva noćnog znojenja nije uzrokovana rakom, ali ako je ono često, intenzivno i traje dulje vrijeme bez jasnog razloga, trebalo bi ga ozbiljno shvatiti", upozorio je liječnik.

Zašto se javlja?

Prema njegovim riječima, određeni karcinomi mogu utjecati na imunološki sustav i regulaciju tjelesne temperature, što može izazvati pojačano znojenje tijekom spavanja.

"Kod nekih vrsta raka tijelo proizvodi upalne tvari koje mogu poremetiti regulaciju temperature. Ljudi se tada znaju probuditi potpuno mokri, uključujući odjeću i posteljinu", pojasnio je dr. Kubes.

Dodao je da ljudi ovaj simptom često mjesecima pripisuju stresu, menopauzi, previsokoj temperaturi u sobi ili lošem snu prije nego što potraže pomoć liječnika.

Kada se treba javiti liječniku?

Posebno zabrinjavajuće može biti ako se noćno znojenje javlja zajedno s drugim simptomima poput neobjašnjivog gubitka kilograma, stalnog umora, povećanih limfnih čvorova ili čestih povišenih temperatura.

"Ako se redovito budite potpuno mokri od znoja ili primjećujete druge neobične simptome, važno je razgovarati s liječnikom", savjetuje onkolog.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) također upozorava da bi se ljudi trebali javiti liječniku ako se često bude s potpuno mokrim plahtama.

Među općim simptomima raka navode se i neobjašnjiv umor, bolovi, krvarenje, modrice, kvržice ili oticanje bilo gdje na tijelu te nagli gubitak težine.