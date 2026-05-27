Teška prometna u Dalmaciji: Pijan vozio motor, žena teško ozlijeđena

Jučer, 26. svibnja oko 19 sati u Šibeniku, u Ulici Velimira Škorpika dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da je 49-godišnjak pod utjecajem alkohola, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u blagi zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem motocikla te pada na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 48-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 48-godišnjaka, nakon dobivene analize krvi i urina, bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.