Prvi svjetski kongres hrvatskih oftalmologa: znanje, vizija i hrvatska baština na jednom mjestu – Solin, 4.-6. lipnja 2026.

Solin će od 4. do 6. lipnja 2026. biti domaćin iznimnog medicinskog i znanstvenog događaja – CroOphthaCona 2026., Svjetskog kongresa hrvatskih oftalmologa, koji se održava pod sloganom „Ujedinjeni vizijom, povezani baštinom“.

Riječ je o prvom kongresu takve vrste u hrvatskoj oftalmologiji, ali i u hrvatskoj medicini općenito, jer po prvi put na jednom mjestu okuplja hrvatske oftalmologe iz domovine i liječnike hrvatskog podrijetla koji djeluju u vodećim svjetskim medicinskim centrima. U Solin stižu stručnjaci iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Švicarske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva, Dubaija, Meksika i drugih zemalja, među njima profesori, predstojnici klinika, šefovi katedri i istraživači s prestižnih sveučilišta i bolnica.

Kongres okuplja ukupno 63 predavača, a tijekom tri dana bit će održana predavanja kroz devet stručnih sekcija. Govorit će se o najaktualnijim temama suvremene oftalmologije: bolestima rožnice, glaukomu, mrežnici, očnim tumorima, dijabetičkim komplikacijama na oku, genskoj terapiji, umjetnoj inteligenciji u dijagnostici, suvremenim operacijskim tehnikama te problemima vida kod djece i prerano rođene djece.

Posebna vrijednost CroOphthaCona 2026. nije samo u razmjeni stručnog znanja, nego i u povezivanju hrvatske medicinske izvrsnosti diljem svijeta. Kongres pokazuje da hrvatska oftalmologija ne završava geografskim granicama Hrvatske – ona živi i razvija se u Sydneyju, Miamiju, Los Angelesu, Montrealu, Londonu, Barceloni, Švicarskoj, Meksiku i mnogim drugim svjetskim središtima.

Organizatori kongresa su: Klinika za očne bolesti KBC-a Split i MFST, Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske – podružnica Split, Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i EMSA – podružnica Split. Voditelji kongresa su prof. dr. sc. Kajo Bućan i dr. sc. Ivona Bućan.

Organizatori ističu kako je cilj kongresa povezati domaće i inozemne stručnjake, otvoriti nova vrata suradnje, unaprijediti edukaciju mladih liječnika i specijalizanata te, u konačnici, donijeti izravnu korist pacijentima. Hrvatska oftalmologija danas prati najsuvremenije svjetske trendove, a ovakav skup dodatno potvrđuje njezinu snagu, relevantnost i međunarodni ugled.

Više o kongresu možete pročitati na: https://croophthacon.com/

CroOphthaCon 2026. održat će se u Domu kulture Zvonimir u Solinu. Stručni dio simpozija započinje u četvrtak, 4. lipnja u 15.30 sati, a svečano otvorenje je u petak, 5. lipnja u 9.30 sati. Po završetku kongresa u subotu, 6. lipnja u 21 sat, na ljetnoj pozornici arheološkog lokaliteta Gradina održat će se i veliki humanitarni koncert pod nazivom „Pogled koji traje“. Prihod koncerta bit će namijenjen Klinici za očne bolesti KBC-a Split za nabavku kamere za snimanje stražnjeg segmenta oka. Na koncertu nastupaju Doris Dragović, Gibonni, Meri Cetinić, Šima Jovanovac, Terezija Kusanović, Dražen Žanko, Vladimir Garić i Klapa Sv. Juraj HRM. Ulaznice su u online prodaji preko sustava Adriaticket. Mogu se kupiti i na svim prodajnim mjestima Adriaticketa te u Suvenirnici 'Zvonimir' u Solinu.

Ovaj kongres tako nadilazi okvire klasičnog stručnog skupa. On je istodobno znanstveni događaj, platforma za buduću suradnju, susret domovine i dijaspore te snažna poruka o dosezima hrvatskih liječnika u svijetu. Solin će početkom lipnja 2026. postati mjesto na kojem se susreću struka, znanje, humanost, identitet i vizija budućnosti oftalmologije.

