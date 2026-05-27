Milanović čestitao Kurban bajram: “Raznolikost je snaga hrvatskog društva”

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je čestitku hrvatskim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti u povodu Kurban bajrama, istaknuvši važnost tolerancije, međusobnog poštovanja i suživota u hrvatskom društvu.

U čestitki je podsjetio kako islamski vjernici ove godine blagdan obilježavaju nakon velike obljetnice – 110 godina od priznanja islama kao ravnopravne religije u Hrvatskoj.

Milanović je poručio kako je ta obljetnica važna ne samo za građane islamske vjeroispovijesti, nego i za cijelu Hrvatsku jer potvrđuje dugu tradiciju tolerancije i zajedničkog života ljudi različitih vjera.

“Raznolikost je uvijek bila izvor snage hrvatskog društva i zato nikada ne smije postati uzrok sukoba i podjela”, naveo je predsjednik u čestitki.

Pozvao je da uzajamno poštovanje i suživot ostanu hrvatska svakodnevica i uzor te svim islamskim vjernicama i vjernicima poželio da Kurban bajram provedu u miru, radosti i u krugu obitelji.

“Bajram Šerif Mubarek Olsun!”, zaključio je predsjednik Milanović u čestitki.