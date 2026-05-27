Zbog radova zatvara se stari most Trogir - Čiovo, promet će se preusmjeravati na novi most

Zbog izvođenja radova redovnog pregleda i održavanja starog mosta u Trogiru, u petak, 29. svibnja 2026. godine, za sav promet bit će zatvorena dionica ŽC6291, odnosno stari most Trogir – Čiovo.

Zatvaranje će trajati od 10 do 14 sati, a kao glavni alternativni pravac određena je državna cesta DC126 preko novog Čiovskog mosta.

Za vrijeme privremene regulacije prometa bit će postavljena odgovarajuća prometna signalizacija i fizičke prepreke.

Iz Županijske uprave za ceste Split mole sudionike u prometu za strpljenje, pojačan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenje obilaznog pravca.