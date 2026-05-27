Žestoke kritike zbog nadogradnje škole na Neslanovcu: “Saniraju posljedice lošeg upravljanja”

Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Neslanovac Ante Popović oštro je kritizirao najavljenu nadogradnju Osnovne škole Ravne njive-Neslanovac, tvrdeći da se radi o pokušaju saniranja dugogodišnjeg lošeg upravljanja, a ne o planskom rješenju temeljenom na stvarnim potrebama.

U priopćenju za medije Popović navodi kako škola već godinama funkcionira u neodrživim uvjetima, uključujući nastavu u tri smjene i ranije skraćivanje školskih sati na 40 minuta bez suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Tvrdi kako problem nije posljedica demografskog rasta, nego niza pogrešnih odluka gradskih i županijskih struktura.

Kao jednog od odgovornih prozvao je bivšeg pročelnika za društvene djelatnosti Grada Splita Matu Omazića, za kojeg navodi da je dopustio organiziranje produženog boravka u školi koja nije imala prostorne uvjete za takav model rada.

Kritizirao je i njegova nasljednika Marija Negotića, tvrdeći da nije poduzeo konkretne korake unatoč upozorenjima o stanju u školi. Popović navodi i kako je sa situacijom bio upoznat zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić, ali da reakcija nije uslijedila.

U priopćenju se spominje i pročelnik Splitsko-dalmatinske županije Tomislav Đonlić, za kojeg tvrdi da nije reagirao na upozorenja o upisu učenika izvan školskog upisnog područja.

Poziva se i na nalaz prosvjetne inspekcije prema kojem značajan broj učenika dolazi iz okolnih gradova i općina, dok procjenjuje da čak trećina djece ne pripada upisnom području škole.

Popović smatra kako takva praksa umjetno povećava broj učenika i stvara privid potrebe za proširenjem škole.

Dodatno ističe kako je prema Popisu stanovništva iz 2021. godine broj stanovnika u gradskim kotarevima Neslanovac i Ravne njive u deset godina pao za oko 1100 stanovnika, zbog čega dovodi u pitanje opravdanost investicije.

Na kraju poziva nadležne institucije da utvrde odgovornost za postojeće stanje, zaustave praksu upisa izvan upisnih područja bez odgovarajućih odluka te provedu neovisnu analizu stvarnih potreba škole prije nastavka projekta nadogradnje.