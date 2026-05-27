Je li u redu da vas djeca vide gole? Nova roditeljska rasprava podijelila internet

Na društvenim mrežama gotovo svakodnevno nastaju nove rasprave o roditeljstvu, a jedna od posljednjih podijelila je internet nakon što je jedna majka na TikToku otvorila pitanje koje je mnoge iznenadilo – je li problematično da djeca povremeno vide roditelje bez odjeće.

Korisnica TikToka Katie Santry objavila je video u kojem je objasnila da njezin sin ponekad vidi da je gola, primjerice nakon tuširanja ili dok se presvlači, ali da nikada namjerno ne hoda naga po kući pred djecom.

"Ne silazim gola raditi doručak", rekla je kroz šalu u videu koji je ubrzo izazvao veliku raspravu.

Što znači biti “gola mama”?

Na internetu se za ovakav pristup uvriježio izraz “gola mama”, a odnosi se na roditelje kojima ne smeta ako ih djeca povremeno vide bez odjeće u svakodnevnim situacijama.

To može uključivati zajedničko spremanje ujutro, ulazak djece u kupaonicu dok se roditelj tušira ili presvlačenje u istoj prostoriji.

Autorica Elisabeth Sherman za Parents piše kako se i sama smatra “golom mamom” te navodi da njezina četverogodišnja kći često ulazi u kupaonicu dok se tušira ili joj prilazi dok se sprema za posao.

"Moja kći se osjeća potpuno ugodno u svom tijelu, a ja nikada nisam osjećala potrebu skrivati svoje", napisala je.

Dodaje kako vjeruje da takav odnos može pomoći djeci da razviju zdraviji odnos prema vlastitom tijelu, bez srama i nepotrebne seksualizacije golotinje.

Zašto je tema kontroverzna?

Ipak, ne slažu se svi roditelji s takvim pristupom. Dio ljudi smatra da djecu od malih nogu treba učiti granicama i privatnosti.

"Imam sina od 18 godina i sada ga moram učiti da kuca prije ulaska u sobu", napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

Drugi smatraju da povremena golotinja u obitelji nije problematična ako nije seksualizirana i ako se poštuju granice djece kako odrastaju.

Stručnjaci ističu da mala djeca uglavnom ne doživljavaju tijelo na seksualiziran način, ali da je važno pratiti kako se dijete osjeća te s vremenom uvažavati njegovu potrebu za privatnošću.

Roditelji koji podržavaju ovakav pristup tvrde da djeci žele pokazati da su strije, celulit i različiti oblici tijela normalni te ih naučiti prihvaćanju vlastitog tijela.

S druge strane, protivnici smatraju da bi granice privatnosti trebalo postavljati ranije kako bi djeca razvila jasniji osjećaj osobnog prostora.

Rasprava je tako još jednom pokazala koliko su teme vezane uz roditeljstvo i odgoj djece različito doživljene te koliko se obiteljske granice razlikuju od doma do doma.