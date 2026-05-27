Na Filozofskom fakultetu rasprava o splitskom akvariju na Žnjanu: “Otvaraju se brojna bioetička pitanja”

Raspravu organizira Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta u Splitu, a cilj je otvoriti pitanja bioloških, bioetičkih i edukacijskih aspekata takve institucije.

Okrugli stol održat će se u dvorani Marko Marulić na drugom katu Filozofskog fakulteta s početkom u 17 sati.

Uz bioetičare iz Centra, na skupu će sudjelovati i stručnjaci iz područja biologije mora. Među njima su Leon Grubišić i Jerko Hrabar s Instituta za oceanografiju i ribarstvo te Mirela Petrić s Fakulteta studija mora.

Sudionici će govoriti o dobrobiti i ponašanju vodenih životinja, ali i o edukativnoj ulozi akvarija te mogućem utjecaju takvih prostora na razvoj bioetičke svijesti.

Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje mogu li akvariji pridonijeti učenju o morskom svijetu ili pak negativno utjecati na odnos prema životinjama. Raspravljat će se i o ulozi zooloških vrtova i akvarija u takozvanom “skrivenom kurikulumu”, odnosno neformalnim vrijednostima i porukama koje obrazovne institucije prenose.

Organizatori navode kako se okrugli stol održava u okviru projekta “Skriveni kurikulum u visokom obrazovanju”.

Građani zainteresirani za ovu temu pozvani su sudjelovati u raspravi.