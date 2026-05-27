Na Filozofskom fakultetu rasprava o splitskom akvariju na Žnjanu: “Otvaraju se brojna bioetička pitanja”

Na Filozofskom fakultetu u Splitu u četvrtak, 28. svibnja, održat će se okrugli stol posvećen mogućoj izgradnji splitskog akvarija na Žnjanu, projektu o kojem se u javnosti počelo govoriti početkom godine.
Okrugli stol održat će se u dvorani Marko Marulić na drugom katu Filozofskog fakulteta s početkom u 17 sati. Uz bioetičare iz Centra, na skupu će sudjelovati i stručnjaci iz područja biologije mora. Među njima su Leon Grubišić i Jerko Hrabar s Instituta za oceanografiju i ribarstvo te Mirela Petrić s Fakulteta studija mora.
Sudionici će govoriti o dobrobiti i ponašanju vodenih životinja, ali i o edukativnoj ulozi akvarija te mogućem utjecaju takvih prostora na razvoj bioetičke svijesti.
Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje mogu li akvariji pridonijeti učenju o morskom svijetu ili pak negativno utjecati na odnos prema životinjama. Raspravljat će se i o ulozi zooloških vrtova i akvarija u takozvanom “skrivenom kurikulumu”, odnosno neformalnim vrijednostima i porukama koje obrazovne institucije prenose. Organizatori navode kako se okrugli stol održava u okviru projekta “Skriveni kurikulum u visokom obrazovanju”.
Građani zainteresirani za ovu temu pozvani su sudjelovati u raspravi.
