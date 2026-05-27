FOTO Splitski muslimani u dvorani Gripe klanjali Bajram, stigao i gradonačelnik

Jutarnja tišina oko kultnog sportskog kompleksa na Gripama ove je godine prekinuta nesvakidašnjim, ali iznimno dostojanstvenim i dirljivim prizorom. Dok se grad tek budio, rijeke vjernika islamske vjeroispovijesti kretale su se prema Maloj dvorani kako bi obilježile svoj najveći blagdan – Kurban-bajram, blagdan zajedništva, darivanja i obiteljske radosti.

Već s prvim zrakama sunca bilo je jasno da Split ubrzano mijenja svoju demografsku i kulturalnu sliku. Tradicionalni molitveni prostor splitskog Medžlisa u centru grada, iako lijepo uređen, odavno je postao preuzak za novonastale okolnosti. Zbog toga je Grad Split ove godine besplatno i bez naknade ustupio Malu dvoranu Gripe kako bi svi vjernici imali adekvatne, čiste i higijenske uvjete za molitvu.

Interes je bio toliki da se jutros, u pravom dalmatinskom duhu, tražila „katriga više“ – doslovno se popunilo svako mjesto na parketu dvorane. Uz domaće vjernike, dvoranu su preplavile stotine stranih radnika koji su u potrazi za kruhom stigli u Dalmaciju iz dalekog Pakistana, Indije, Turske, Tadžikistana, Uzbekistana, Bangladeša i brojnih drugih zemalja, donoseći sa sobom dašak globalne različitosti u grad pod Marjanom.

Besprijekorna organizacija: U dvorani se „nije čula muha“

Ono što je najviše fasciniralo sve prisutne bila je nevjerojatna disciplina i dostojanstvo okupljenih. Unatoč golemoj gužvi i stotinama ljudi koji su se slijevali u dvoranu, vjernici su u potpunoj tišini i s dubokim poštovanjem dolazili na parket, strogo se pridržavajući pravila ulaska i vjerskih protokola.

Organizacija splitske islamske zajednice bila je besprijekorna. Tijekom samog obreda u velikoj dvorani doslovno se „nije čula muha“. Taj muk pun strahopoštovanja prekidao je jedino glas glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Split, Vahida ef. Hadžića, koji je s govornice slao poruke koje nadilaze same granice vjere.

Šuta: „Cilj nam je uključivost i kultura dijaloga“

Za novog splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu ovo je bio poseban i emotivan trenutak, s obzirom na to da mu je ovo prvi službeni posjet bajramskoj molitvi od preuzimanja dužnosti.

„Naravno da je lijep osjećaj. Prije svega, kao gradonačelnik Grada Splita i u svoje osobno ime, želim čestitati Kurban-bajram svim vjernicima islamske vjeroispovijesti. Želim im puno mira, zdravlja, radosti i zajedništva u ovim trenucima, uz veliko poštovanje cijeloj zajednici“, izjavio je Šuta.

Osvrnuvši se na punu dvoranu u kojoj su se okupili i lokalni vjernici i strani radnici, gradonačelnik je naglasio važnost suradnje. Grad Split je, naime, bez naknade ustupio dvoranu za potrebe molitve, što je glavni imam posebno pohvalio.

„To je znak da imamo najnormalniju suradnju. Osim islamske zajednice, mi sve ostale zajednice također uključujemo u rad i dajemo im maksimalnu podršku. Cilj je uključivost i kultura dijaloga, i mislim da je to temelj rada i djelovanja“, zaključio je splitski gradonačelnik.

Boban: „Što više poštuješ susjeda, bliži si Svevišnjem“

Podršku vjernicima pružio je i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je tradicionalnom čestitkom podsjetio na univerzalne ljudske vrijednosti koje leže u srcu svake religije.

„Bajram šerif mubarek olsun vjernicima muslimanske vjeroispovijesti ovdje na području Splitsko-dalmatinske županije – kako onima koji imaju stalno prebivalište, tako i onima koji su na privremenom radu“, poručio je župan Boban.

U svom je obraćanju naglasio da svaka konfesija u fokus stavlja čovjeka te da se istinska duhovnost mjeri odnosom prema bližnjima.

„Što više poštuješ susjeda čovjeka, neovisno o boji kože ili vjeroispovijesti, time si bliži i samom Bogu Svevišnjem. U tom kontekstu želim čestitati vjernicima njihov veliki dan, ali i onima u čijem se društvu kreću – da uvažavaju jedni druge. Svima od srca još jednom čestitam Kurban-bajram, sretno im bilo!“, kazao je župan.

Glas radnika s drugog kraja svijeta: „Ja sam iz Bangladeša, ali pričam dalmatinski!“

Dok su politički lideri slali poruke o suživotu, prave zvijezde ovog bajramskog skupa bili su upravo strani radnici koji u Splitu pronalaze svoj drugi dom unatoč jezičnim i kulturološkim barijerama. Među njima se posebno istaknuo nevjerojatno simpatični Omer Mohamed Tanver, koji je u dvoranu donio duh istinske integracije – i to na čistom dalmatinskom dijalektu.

„Ja sam iz Bangladeša. Došao sam u Hrvatsku prije dvije i pol godine i živim ovdje u Splitu. Dalmatinac! Ja pričam dalmatinski i ja radim u Hrvatskoj“, s ponosom je, na tečnom hrvatskom, istaknuo Omer.

Omer je zaposlen u splitskoj Sjevernoj luci, gdje radi na brodovima i u marini. Na novinarsko pitanje kako je uspio tako brzo i dobro savladati jezik, ponudio je jednostavan, ali inspirativan recept:

„Zato što imam kolege Hrvate. Kad ljudi pričaju, ja samo slušam i to je to, ništa više. Hvala vam!“, kroz smijeh je zaključio ovaj novopečeni Splićanin iz Bangladeša.

Njegova priča najbolji je dokaz da Split i Dalmacija postaju mjesto susreta različitih kultura, gdje se uzajamno poštovanje ne uči iz političkih govora, već svakodnevno, na radnom mjestu i u kvartu.

Za kraj kaže Omer da Hajduk živi vječno.

Efendija Hadžić: „Želimo manje neopravdanog straha i islamofobije“

Glavni imam islamske zajednice u Splitu, Vahid efendija Hadžić, izrazio je veliko zadovoljstvo organizacijom i zahvalio Gradu na susretljivosti. Objasnio je kako je dosadašnji molitveni prostor u Medžlisu u centru Splita lijepo uređen, ali je zbog novih okolnosti i velikog priljeva stranih radnika postao pretijesan.

Efendija Hadžić poslao je i duboku poruku o izazovima s kojima se muslimani susreću u modernom društvu:

„Poruka Bajrama je uvijek mir, tolerancija, razumijevanje i spremnost na pomaganje drugima u potrebi. Želja nam je da bude više razumijevanja među ljudima. Konkretno, mi muslimani bismo voljeli da bude manje islamofobičnih poruka i nekog straha koji zapravo nije opravdan“, iskren je bio glavni imam.

„Evo, ovdje se skupilo oko 500 ljudi, sve je prošlo bez ikakvih problema, u potpunom miru. Ljudski su došli, pomolili se i svatko ode za svojim obavezama.“

Slika novog, otvorenog Splita

Završetkom molitve, utihnuli su zvuci vjerskih napjeva, a stotine vjernika dostojanstveno su napustile dvoranu Gripe. Neki su požurili kućama kako bi sa svojim obiteljima sjeli za bajramski stol, dok se velik dio stranih radnika, baš kako je efendija Hadžić napomenuo, morao odmah presvući u radna odijela i vratiti na svoja gradilišta, u luke i marine.

Ovaj Kurban-bajram na Gripama ostat će zapamćen kao prekretnica – trenutak u kojem je Split pokazao da kroz kulturu dijaloga, institucionalnu podršku i pruženu ruku može biti istinski kozmopolitski grad, u kojem ima mjesta i poštovanja za svakog čovjeka, bez obzira s kojeg kraja svijeta dolazio.