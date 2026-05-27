Gattuso preuzima Lazio, ali pod jednim uvjetom

Gennaro Gattuso (48) vrlo je blizu preuzimanja Lazija i povratka u Serie A nakon pet godina. Nakon razočaravajuće sezone u kojoj je rimski klub završio na devetom mjestu prvenstva te izgubio finale Talijanskog kupa od Intera, predsjednik Claudio Lotito odlučio je prekinuti suradnju s Maurizijem Sarrijem i momčad povjeriti talijanskom stručnjaku.

Iako posao još nije službeno potvrđen, talijanski insajder Nicolo Schira tvrdi da je dogovor praktički zaključen. Prema njegovim informacijama, Gattuso je postavio i jedan važan uvjet za dolazak u Rim – Mattia Zaccagni mora ostati u klubu.

"Gattuso obožava kapetana i smatra ga ključnim igračem kojeg se ne može prodati", napisao je Schira.

Tko je Mattia Zaccagni?

Tridesetogodišnji Zaccagni igra na poziciji krilnog napadača, a tijekom karijere nastupao je za Veronu, Veneziju, Cittadellu i Lazio, čiji je član od 2021. godine.

Za rimski klub dosad je upisao 193 nastupa uz 36 pogodaka i 30 asistencija. Prošle sezone odigrao je 30 utakmica te zabio četiri gola uz dvije asistencije, u sezoni u kojoj je Lazio završio tek na devetom mjestu Serie A.

Ugovor s Lazijem ima do ljeta 2029. godine, a prema Transfermarktu vrijedi oko 12 milijuna eura.

Za talijansku reprezentaciju skupio je 13 nastupa i jedan pogodak, onaj koji hrvatski navijači dobro pamte. Zaccagni je zabio Hrvatskoj u 98. minuti utakmice grupne faze Europskog prvenstva 2024. godine i tim golom izbacio momčad Zlatka Dalića s turnira.

Gattuso se vraća u Serie A

Gattusov posljednji angažman u Serie A bio je na klupi Napolija u sezoni 2020./21., kada je osvojio Talijanski kup pobjedom protiv Juventusa.

U Italiji je još vodio Milan, Palermo i Pisu, dok je izvan domovine radio u Valenciji, Marseilleu, švicarskom Sionu, grčkom OFI-ju i Hajduku. Splitski klub vodio je tijekom sezone 2024./25., koju je završio na trećem mjestu SuperSport HNL-a sa 63 boda.