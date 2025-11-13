Uhićeni zbog tučnjave su i iz Zagreba i iz Splita. Splićani su napali novinare?

Zagrebačka policija još uvijek provodi kriminalističko istraživanje nad više mlađih osoba koje su privedene nakon jučerašnje tučnjave na glavnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Naime, nakon policijske intervencije više aktera tog incidenta uhićeno je u ulicama u blizini trga te su dovedeni u sjedište I. policijske postaje. U ovim trenucima raspliće se tko je u jučerašnjem sukobu bio napadač, a tko žrtva, odnosno što je točno bio razlog incidenta.

Teorija o pozadini tučnjave

Prema dosad dostupnim informacijama, oko 16 sati došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba na Trgu bana Jelačića. Neslužbene informacije govore da su najvjerojatnije pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys napali učenike jedne splitske srednje škole koji su bili na izletu u Zagrebu.

Pojavila se i teorija da je netko od Splićana sudjelovao u napadu na novinarsku ekipu N1 ranije poslijepodne. Na snimci se čuje i da mladić koji je napao snimatelja N1 govori splitskim naglaskom te da spominje i purgere, čini se u pogrdnom smislu. Prema priči koja se proširila, mlađi pripadnici BBB-a su nakon toga došli uzvratiti. Spominje se i da je bilo još nekih provokacija koje su prethodile tučnjavi, no sve su to zasad nepotvrđene informacije.

Što kaže svjedokinja

Indexu se javila svjedokinja jučerašnjeg okršaja koja tvrdi da je sve započelo oko 15:30 sati ispred McDonald'sa na početku Jurišićeve ulice, gdje su u tom trenutku bili splitski maturanti.

"Odmah sam zvala policiju ali njih nije bilo više od 10 minuta. Za to vrijeme Zagrepčani su se razbježali, dok su Splićani ostali tamo i komentirali što se dogodilo. Spominjali su da je sve krenulo zbog komentara o Dinamu nešto ranije u samom restoranu. Svi smo bili u šoku što policija nije dolazila na naš poziv. Ja sam nastavila raditi i vidjela sam policiju tek oko 16:30 sati kad sam krenula kući", govori nam svjedokinja.

Dodaje da je jedan od sudionika u sukobu završio na tračnicama te da su ga povlačili po njima, no da je vozač tramvaja zvonio pa je sukob nakratko prekinut.

No očito se vrlo brzo nastavio i eskalirao masovnom tučnjavom na stotinjak metara udaljenom Trgu.

Istraživanje je u tijeku, među privedenima i oni iz Zagreba i oni iz Splita

Prema informacijama do kojih je došao Index, među privedenima ima i osoba iz Zagreba, ali i onih iz Splita. Tek će nakon kriminalističkog istraživanja biti jasnije što je kumovalo fizičkom okršaju na glavnom zagrebačkom trgu.

Dvije osobe su, kako je jučer objavljeno, zadržane u bolnici, no njihove ozljede nisu teške.

Kako se vidi na snimci objavljenoj na društvenim mrežama, u tuči je sudjelovalo više od dvadeset mladića. Uglavnom su bili maskirani i u crnom.

Napad na ekipu N1

Još, dakle, nema službene potvrde da su dva jučerašnja incidenta na Trgu bana Jelačića u Zagrebu povezana. Podsjetimo, oko 14 sati na Trgu je napadnuta novinarska ekipa N1.

Mladić je vrijeđao novinare, a zatim fizički nasrnuo na snimatelja, kojeg je odgurnuo i pritom mu nanio vidnu ozljedu oka, rekli su s N1. Incident su odmah prijavili policiji.

Na snimci se čuje da mladić, čini se u pogrdnom smislu, spominje i purgere. Vidi se i veća skupina iza njega.

Mladiće policija hvatala u blizini mjesta obračuna

"Danas oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba. Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenim događajem", priopćila je jučer PU zagrebačka.

Dodali su da se više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama te da se utvrđuju sve okolnosti.