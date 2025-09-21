Onaj trenutak kada kušaš najbolju pašticadu u životu i zaboraviš na kolonu od Albanije do Hrvatske

Miris prašnjavih cesta, buka motora i pejzaži koji se izmjenjuju brzinom filmske vrpce – tako bi se ukratko mogao opisati 14. Balkan Rally. Devet dana, sedam država i gotovo 3.000 kilometara donijeli su sudionicima jedno od onih iskustava koje se ne zaboravlja. Svaka granica skrivala je novu priču, svaki grad novo lice Balkana – od albanskih dolina u vreloj ljetnoj žegi, preko povijesnih zidina Ulcinja, do rajskih Konavala gdje je sve završilo uz miris domaće pašticade.

Ovaj tekst zaključuje mini serijal Gastro Tražilice, donoseći posljednje dojmove s ovog velikog putovanja – putovanja koje je bilo jednako zahtjevno koliko i očaravajuće.

Od Skadra do Ulcinja

Predzadnjeg dana avanture ekipa je ponovno čekala na granici s Albanijom, na vrućinama koje su prelazile 35 stupnjeva. U Skadru su zastali u restoranu Taverna e Muqve gdje su uživali u povoljnoj hrani – kebab za 2,5 eura, pljeskavica punjena sirom za 6 eura, a kruh besplatan. Osoblje se dobro snašlo unatoč navali pedesetak gostiju.

Bez čekanja su ušli u Crnu Goru i stigli u Ulcinj, grad star više od 2000 godina. Uz stručno vođenje profesora Ismeta Karamanage istražili su staru jezgru, ulice i trgove koji svjedoče o bogatoj povijesti gusara i trgovine robljem. Večer je protekla u znaku domaće hrane, glazbe i gostoprimstva, a interes za rally potvrdio je dolazak lokalnih dužnosnika i organizatora poznatih manifestacija.

Povratak kroz nevrijeme

Subotnji povratak kroz Crnu Goru bio je težak – kolone, poplavljeni kolnici i beskonačno čekanje na trajekt u Boki izazvali su nervozu. Ulazak u Hrvatsku doživljen je kao veliko olakšanje – infrastruktura i promet odmah su izgledali urednije i sigurnije.

Konavoska pašticada za pamćenje

U Konavlima su motoristi zastali u konobi Vinica Monković na rijeci Ljutoj. Tamo ih je dočekala prava gastro oaza: domaći sirevi, pršut, vrhunska vina i posebno pašticada koja je proglašena najboljim jelom cijelog putovanja.

Na povratku prema Splitu, novu nevolju izazvao je udar groma u naplatnu kućicu Karamatići, koji je srušio sustav i izazvao polusatno čekanje. Ipak, stigli su gotovo na vrijeme, gdje ih je dočekala bakljada i veliko slavlje.