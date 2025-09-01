INTERVJU Šime Elez nije mogao skriti emocije nakon povratka u Split: "To je moja nova familija"

Nakon tri tisuće prijeđenih kilometara i šest obiđenih država, u vikendu za nama završilo je 14. izdanje Balkan Rallyja u organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija. Defileom od benzinske postaje na Smokoviku do Pub kluba Plan B u Splitu i velikom bakljadom okončana je motoristička avantura koju će njezini sudionici dugo pamtiti. Rally je ove godine prvi put imao i "gastro" prefiks jer je u support timu bio poznati gastro bloger Miroslav Mirković, koji je unaprijed dogovarao lokacije ručkova i večera u svakoj od država.

Dalmacija Danas bila je medijski pokrovitelj Rallyja i pratila putovanje iz dana u dan. Među sudionicima bio je i Splićanin Šime Elez, kojemu je ovo bio prvi rally, a već je s puta slao dojmove o problemima s čizmama i motorom, zamjenskom motoru, ali i podršci koju je dobio od ekipe. U Split se vratio s medaljom i plaketom za najboljih 10 vozača.

Razgovarali smo sa Splićaninom koji je na samom putu imao nekoliko problema, ali svi su uspješno savladani.

"Sreća, zadovoljstvo i ponos"

– Još uvijek kao da nisam svjestan zadnjih desetak dana, prava zbrka u glavi i pravi miks emocija. Svakako se radi o genijalnom iskustvu. Obuzimaju me sreća, zadovoljstvo i ponos.

Ne samo da sam sretan da sam se vratio živ i zdrav nego sam podjednako sretan da nitko iz ekipe nije imao većih problema. Ne mogu ni sam vjerovati da sam uspio.

Ne samo da si uspio, nego si dobio plaketu za top 10 vozača.

– Izgleda da je delegacija prepoznala muku i pokoru, da su vidjeli kako je bilo teško, a naravno da sam svjestan da je moje iskustvo na motoru bilo skromno. Drago mi je da su prepoznali duh, borbenost i predanost.

Možeš li izdvojiti najteži dio putovanja, što si u tim trenucima razmišljao?

– Bio je to prvi dan i jak pljusak koji nas je zahvatio u Crnoj Gori. To mi je bilo prvi put da sam doživio takve uvjete, na motoru pri većoj brzini. U tom trenutku još nisam imao koordinirane ruke i noge i bilo mi je jako teško. Tada sam imao svakakve scenarije u glavi. Mislim da je poslije bilo i zahtjevnijih trenutaka, ali su lakše prolazili.

Najluđi trenutak?

– Mislim da bih kao najluđe i najadrenalinskije izdvojio zadnju etapu, povratak doma od Metkovića do Splita. Bili smo u knap s vremenom, imali smo oko sat vremena da stignemo do Smokovika. Uhvatio nas je pljusak, a cesta prazna. Morali smo požuriti po jako lošim uvjetima. To bih izdvojio kao nešto što ću pamtiti.

Prošli ste kroz šest zemalja, je li ti se ijedna država izdvojila kao posebna?

– Detektirao sam gdje ne bih želio živjeti, ali ne bih o tome. Što se tiče ljepota, to je Crna Gora. Ima predivne pejzaže za vožnju, osobito unutrašnjost – brdska područja poput Durmitora. Šume, kanjoni, zanimljive scene... Grčku sam ranije posjetio i nekako mi je ta zemlja cijela ista. Suho raslinje gdje god pogledaš, naravno gradovi su lijepi, puni znamenitosti.

U odnosu na ono što si očekivao prije svog prvog rallyja, kako bi sada sve ocijenio?

– Prvo, imam osjećaj da smo bili na putu mjesec, a ne devet dana. Drugo, bilo je puno više druženja i zabave nego sam očekivao, manje se radilo o samoj vožnji nego o ljubavi.

Za ekipu koja se dvoumi uključiti se u svijet motorista, što bi im poručio?

– Iako nisam član Rakelinog kluba, imam osjećaj da sam njihov član 10 godina. Mislim da to govori više od bilo kakvih riječi. Ovo nije moto klub, ovo je familija!

Na naše pitanje je li Maja Šuput bila zabrinuta za vrijeme trajanja rallyja, Šime se samo nasmijao...