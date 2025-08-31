VIDEO Bakljada i spektakularan doček motorista u Splitu nakon prevaljenih 3.000 kilometara i šest država

Nakon tri tisuće prijeđenih kilometara i šest obiđenih država, u subotu navečer završilo je 14. izdanje Balkan Rallyja u organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija. Defileom od benzinske postaje na Smokoviku do Pub kluba Plan B u Splitu i velikom bakljadom okončana je motoristička avantura koju će njezini sudionici dugo pamtiti i koja je prvi put imala "gastro" prefiks, zbog činjenice da je u support timu rallyja bio Gastro tražilicom, odnosno Miroslav Mirković, jedan od najvećih gastro blogera u Hrvatskoj i regiji. Miro je unaprijed dogovorio lokacije na kojima su sudionici rallyja imali ručkove i večere, kušajući nacionalne specijalitete svake države koju su posjetili.

Završnica u Splitu i nagrade najboljima

Dalmacija Danas bila je medijski pokrovitelj ovogodišnjeg izdanja Rallyja te smo iz dana u dan izvještavali o avanturama motorista. Iz prve ruke smo svjedočili sjajnoj atmosferi završnice rallyja u Splitu. Vlasnik Plana B, Goran Milaković, i sam je sudjelovao u rallyju. Nakon što je lani debitirao, ove godine imao je i vlastitu grupu.

Sudionike rallyja dočekali su kolege iz kluba, članovi obitelji i prijatelji te je svečanost mogla početi. Deset sudionika dobilo je plakete, a kako je istaknuo organizator Željan Rakela, nisu ih dobili zbog brzine nego zbog činjenice da im je iz određenih razloga bilo teže nego ostalima. Većina sudionika rallyja prošla je sve checking točke i dobila medalje.

Gospodin Savršeni među sudionicima

Među dobitnicima plakete je i Splićanin Šime Elez, široj publici poznat kao Gospodin Savršeni. Tek što je položio vozački ispit, uputio se u ovu zahtjevnu avanturu, a usprkos brojnim izazovima sretno je stigao u Split.

– Još uvijek kao da nisam svjestan zadnjih desetak dana, prava zbrka u glavi i miks emocija. Svakako se radi o genijalnom iskustvu. Obuzimaju me sreća, zadovoljstvo i ponos. Ne samo da sam sretan što sam se vratio živ i zdrav, nego sam podjednako sretan što nitko iz ekipe nije imao većih problema. Ne mogu vjerovati da sam uspio – komentirao nam je Elez.

Nije skrivao sreću zbog uručene plakete te je zahvalio organizatorima i kolegama iz kluba: – Izgleda da je delegacija prepoznala muku i pokoru, da su vidjeli kako je bilo teško. Svjestan sam da je moje iskustvo na motoru bilo skromno, ali drago mi je da su prepoznali duh, borbenost i predanost. Hvala njima i mojim novim prijateljima s rallyja – rekao je Elez.

Vedri duh i gastro anegdote

Ipak, glavna zvijezda večeri bio je Aleksandar Lakatuš zvani Laki iz Zrenjanina, koji je dobio pehar 14. Balkan Rallyja – gastro izdanja. Zaslužio ga je jer je u devet dana rallyja najviše dobio na kilaži, ali su svi sudionici istaknuli da je nagradu zaslužio zbog vedrog duha i činjenice da je cijelim putem svojim humorom nasmijavao ekipu. Ovo je bio njegov treći Balkan Rally.

– Bilo je zahtjevno, ali svi smo vozači koji to mogu podnijeti. Najteže mi je bilo kada smo drugi dan bili u Grčkoj, više nisam mogao sjediti na motoru. No, dobro društvo, izvrsna organizacija i puno smijeha – to je ono što nosim kući. Posebno pamtim gastronomske trenutke, od pašticade u Konavlima, janjetine kod Gevgelije do lešo teletine u Pljevljima. To su okusi koje neću zaboraviti – kazao je Laki.

Sudionici su se složili da je najveća vrijednost rallyja veliko prijateljstvo koje ih povezuje. – Vlada veliko poštovanje među članovima. Vrijeme zajedno bilo je puno odgovornosti, ali i radosti, smijeha i dobre energije – zaključili su.

Čestitamo svim sudionicima ovogodišnjeg izdanja Balkan Rallyja, a dio kako je izgledao posljednji dan rallyja, pogledajte u videu: