Odjekivale su sirene Splitom i okolicom: Niz požara u jednom danu, zapalila se garaža poznatog hotela

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su više intervencija, među kojima se ističe požar otvorenog prostora na makarskom području.

Dana 14. ožujka u 14:05 sati dojavljeno je o požaru borove šume na području Velikog Brda.

Na intervenciji su sudjelovali JVP Makarska s 4 vozila i 9 vatrogasaca, DVD Makarska s 5 vozila i 27 vatrogasaca, DVD Tučepi 20 vatrogasaca sa 6 vozila, DVD Promajna 8 vatrogasaca s 1 vozilom, DVD Baška Voda 10 vatrogasaca s 4 vozila, DVD Brela 6 vatrogasaca s 2 vozila te DVD Podgora 9 vatrogasaca s 3 vozila.

Ukupno je na intervenciji sudjelovalo 89 vatrogasaca s 25 vozila, uz potporu jednog kanadera.

Požar je lokaliziran u 16:00 sati, a opožareno je oko 2,5 hektara makije i borove šume. Tijekom večeri, u 18:30 sati, na požarištu su na dežurstvu ostala 3 vatrogasca iz JVP Makarska s 1 vozilom. Požar je u potpunosti ugašen 15. ožujka u 06:30 sati.

Istoga dana u 10:05 sati u Dugopolju je izbio požar trave, na kojem je interveniralo DVD Dugopolje s 1 vozilom i 2 vatrogasca.

U 10:55 sati dojavljeno je o požaru trave i niskog raslinja na području Dugobaba. Na intervenciji je sudjelovao DVD Zagora s 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je lokaliziran u 12:15 sati, a ugašen u 12:45 sati, pri čemu je opožareno oko 1,5 hektara površine.

Požar trave i niskog raslinja zabilježen je i u Lučanima u 15:27 sati, gdje je intervenirala JVP Sinj s 1 vozilom i 3 vatrogasca.

U 16:12 sati dojavljeno je o požaru u garaži hotela Medistone u Medićima. Na intervenciji je sudjelovao DVD Omiš sa 6 vozila i 23 vatrogasca. Požar je lokaliziran u 16:42 sati, a ugašen u 17:00 sati.

Navečer, u 20:08 sati, zaprimljena je dojava o požaru raznog otpada i trave na području Klisa, gdje je interveniralo DVD Klis s 1 vozilom i 3 vatrogasca.