NIZ INTERVENCIJA Požar kod Makarske gasilo 89 vatrogasaca, planuo i automobil na benzinskoj

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na području Splitsko-dalmatinske županije u razdoblju od 14. ožujka u 6 sati do 15. ožujka u 6 sati zabilježen je veći broj vatrogasnih intervencija, od požara otpada i raslinja do tehničkih intervencija i jednog većeg požara borove šume kod Makarske.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita intervenirali su u dva navrata zbog požara kontejnera za otpad. U 15:12 sati planuo je polupodzemni kontejner za miješani otpad u Putu Plokita, dok je u 21:19 sati izbio požar miješanog otpada u metalnom kontejneru u Hercegovačkoj ulici. Požar su ugasila tri vatrogasca JVP-a Split s jednim vozilom.

Na području županije zabilježeno je više požara trave i niskog raslinja. U Dicmu (Ercegovci) u 11:36 sati izbio je požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko jedan hektar površine, a ugasili su ga pripadnici DVD-a Dicmo. Isto društvo u 12:40 sati uklonilo je i granu stabla koja je pala na električni vod.

Požari raslinja zabilježeni su i u Donjoj Ostrvici, gdje je opožareno oko 3,75 hektara površine, zatim u Jesenicama gdje je izgorjelo oko 50 četvornih metara trave i makije, u Sinju gdje je opožareno oko 2000 četvornih metara, kao i u mjestu Radošić na sinjskom području. Još jedan požar trave i niskog raslinja zabilježen je u Poljicima kod Imotskog, također na površini od oko 2000 četvornih metara.

Najzahtjevnija intervencija zabilježena je u mjestu Veliko Brdo iznad Makarske, gdje je u 14:05 sati izbio požar borove šume. U gašenju su sudjelovali vatrogasci iz više postrojbi: JVP Makarska te dobrovoljna vatrogasna društva Makarska, Tučepi, Promajna, Baška Voda, Brela i Podgora. Na terenu je bilo ukupno 25 vozila i 89 vatrogasaca, uz pomoć jednog kanadera. Požar je lokaliziran oko 16 sati, a opožarena je površina od oko 2,5 hektara makije i borove šume. Na požarištu je tijekom večeri ostala dežurna ekipa JVP-a Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci su imali i nekoliko tehničkih intervencija. U Trogiru su u 11:34 sati otvarali vrata stana, dok su u Aržanu pripadnici DVD-a Lovreć pružili pomoć djelatnicima hitne medicinske pomoći osiguravajući sletno mjesto za helikopter.

U Makarskoj je u 16:55 sati zabilježen i požar osobnog automobila na benzinskoj postaji, koji su ugasili vatrogasci JVP-a Makarska.

Vatrogasci su tijekom dana intervenirali na nizu lokacija diljem županije, a većina požara zahvatila je travu, makiju i nisko raslinje. Brzom reakcijom vatrogasnih postrojbi spriječeno je širenje vatre na veće površine i objekte.