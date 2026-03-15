Šest vatrogasnih vozila izašlo na teren, izbio požar u hotelu u Medićima

U poslijepodnevnim satima nedjelje izbio je požar u sauni hotela Medistone u mjestu Medići.
Na intervenciju su izašli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, ukupno 21 vatrogasac sa šest vatrogasnih vozila. Brzom reakcijom uspjeli su staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo širenje na ostatak hotelskog objekta.
Kako nam je potvrdio zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić, požar je u međuvremenu ugašen i lokaliziran.
“Požar je ugašen i lokaliziran, slijedi sanacija”, kazao je Pešić.
Prema prvim informacijama, požar je zahvatio prostor saune, a zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama. Nakon završetka sanacije i provjetravanja prostora očekuje se i očevid kojim će se utvrditi točan uzrok izbijanja požara.
