Šest vatrogasnih vozila izašlo na teren, izbio požar u hotelu u Medićima

21 vatrogasac i šest vozila su izašli na teren

U poslijepodnevnim satima nedjelje izbio je požar u sauni hotela Medistone u mjestu Medići. 

Na intervenciju su izašli pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, ukupno 21 vatrogasac sa šest vatrogasnih vozila. Brzom reakcijom uspjeli su staviti požar pod kontrolu i spriječiti njegovo širenje na ostatak hotelskog objekta.

Kako nam je potvrdio zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić, požar je u međuvremenu ugašen i lokaliziran.

“Požar je ugašen i lokaliziran, slijedi sanacija”, kazao je Pešić.

Prema prvim informacijama, požar je zahvatio prostor saune, a zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama. Nakon završetka sanacije i provjetravanja prostora očekuje se i očevid kojim će se utvrditi točan uzrok izbijanja požara.

