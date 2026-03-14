POŽAR IZNAD MAKARSKE: Vatra planula kod Velikog brda, sve snage su na terenu

U ranim poslijepodnevnim satima izbio je požar u blizini makarskog naselja Veliko brdo. Na teren su odmah upućene vatrogasne snage koje pokušavaju zaustaviti širenje vatre.

Kako nam je potvrdio vatrogasni zapovjednik Mario Čović, sve raspoložive snage nalaze se na terenu.

“Požar je u blizini naselja Veliko brdo. Sve snage su na terenu i radi se na tome da ga se zaustavi”, kazao je Čović.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem kako bi požar stavili pod kontrolu.