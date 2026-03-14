Kanader stigao na požarište u Makarskoj

U ranim poslijepodnevnim satima izbio je požar u blizini makarskog naselja Veliko brdo. Na teren je odmah upućen veći broj vatrogasaca.

Kako nam je potvrdio vatrogasni zapovjednik Mario Čović, sve raspoložive snage nalaze se na terenu.

“Požar je u blizini naselja Veliko brdo. Sve snage su na terenu i radi se na tome da ga se zaustavi”, kazao je Čović.

Oko 15.30 sati na požarište je stigao i kanader.