Kanader stigao na požarište u Makarskoj

U ranim poslijepodnevnim satima izbio je požar u blizini makarskog naselja Veliko brdo. Na teren je odmah upućen veći broj vatrogasaca.
Kako nam je potvrdio vatrogasni zapovjednik Mario Čović, sve raspoložive snage nalaze se na terenu.
“Požar je u blizini naselja Veliko brdo. Sve snage su na terenu i radi se na tome da ga se zaustavi”, kazao je Čović.
Oko 15.30 sati na požarište je stigao i kanader.
POŽAR IZNAD MAKARSKE: Vatra planula kod Velikog brda, sve snage su na terenu
