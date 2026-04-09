"Naš Hajduk" u Banovini: "Ne lobiramo za rušenje Poljuda, nego za novi stadion"

U splitskoj gradskoj upravi u Banovini raspravlja se o budućnosti Poljuda, a tijekom rasprave otvorena su pitanja lokacije eventualnog novog stadiona, njegova kapaciteta i mogućih modela financiranja.

Pročelnik Nikša Maletić uključio se u raspravu o lokaciji na Brodarici. Kaže da je tamo na jednoj čestici aktivno još 17 povrata. "Ne želim istrčavati i govoriti da će to biti riješeno, moguće je da hoće, ali znate kako je to s povratima...", rekao je Maletić.

Centrova vijećnica Matijević ponovno je postavila pitanje vezano uz kapacitet, samo što ga je ovoga puta uputila Lerotiću. Zanimao ju je stav "Našeg Hajduka".

"Što se tiče broja gledatelja, ja mogu reći svoj stav. Trenutačna je situacija takva da je doseg gledatelja 22.000, u situaciji gdje dugo rezultatski ne isporučujemo ono što bismo trebali. Smatram da je za Hajduk, na novom stadionu, uz bolje rezultate i bolju infrastrukturu, sve ispod broja od 34.000 gledatelja premalo - rekao je, i dodao da 'Naš Hajduk' ne lobira za rušenje Poljuda. Teška je izjava da smo lobirali za rušenje, mi ne lobiramo za rušenje Poljuda, već za novi, moderni stadion", zaključio je.

Jakova Prkića (Direkt) zanimalo je je li "Naš Hajduk", u slučaju gradnje novog stadiona, spreman sudjelovati u sufinanciranju preostalog iznosa potrebnog za izgradnju, odnosno onog dijela koji neće "pokriti" Vlada.

"Naš Hajduk je spreman financijski potegnuti po pitanju nogometnog kampa, o modelima sufinanciranja stadiona dosad nismo uopće pričali", odgovorio je Lerotić.