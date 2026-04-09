Balov (HDZ) pitao predsjednika Hajduka gdje želi da bude stadion. Evo što je rekao

Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o budućnosti Poljuda, među pitanjima koja su privukla posebnu pozornost bilo je i ono o mogućoj lokaciji novog stadiona Hajduka. HDZ-ov vijećnik Jakša Balov upitao je predsjednika Hajduka Ivana Bilića kakav je njegov stav o toj temi.

"Koji je vaš stav, predsjedniče Bilić, o lokaciji novog stadiona? Imate li tu neki stav, što vam je najvažnije", pitao je Balov tijekom sjednice.

Bilić: "Stadion mora ostati u Splitu"

Odgovarajući na pitanje, Bilić je poručio kako je ključno da novi stadion ostane na području Splita. "Što se tiče lokacija, nama je bitno samo da bude u Splitu. Mi smo vjerovali da kamp treba biti u Splitu. Ovaj klub je dio Splita", kazao je predsjednik Hajduka.

Bilić je pritom istaknuo i kako je za klub važno da stadion ostane jednako dostupan navijačima kao i dosad.

"Smatramo da stadion treba biti jednako blizu centra grada kao što je i do sada bio, zbog navijača koji su naviknuli na to i kojima to znači", rekao je Bilić.