Prkić (Direkt) se obrušio na predsjednika Hajduka: "Ajmo napraviti još četiri stadiona ako je ovo generator ekonomskog razvoja, kako vi često kažete"

Na početku tematske sjednice o budućnosti Poljuda predsjednik HNK Hajduk Split Ivan Bilić odgovarao je na pitanja vijećnika i vijećnica o stanju stadiona, sigurnosnim procjenama i financijskoj održivosti Poljuda. Među ostalim, odgovorio je i na pitanje vijećnice Centra Magdalene Matijević, a osvrnuo se i na upit Bojana Ivoševića o tome je li klub bio upoznat s dijelom dokumentacije iz 2023. godine koja se danas ističe kao sporna.

Hajduk bio upoznat s dijelom dokumentacije

Bilić je kazao da je klub bio upoznat s dijelom dokumentacije, ali je pritom naglasio kako su se u međuvremenu pojavile nove okolnosti koje su bitno utjecale na procjene sigurnosti. "Međutim, u međuvremenu se dogodila i oluja koja je zahvatila krov. Zbog oluje se puno kvalitetnije radilo na procjenama rizika sigurnosti, pa bi to pitanje ostavio za njih", odgovorio je Bilić.

Dodao je kako danas postoje izmjene u procjeni same sigurnosti te poručio da upravo to smatra najvažnijim pitanjem.

Govoreći o troškovima, Bilić je upozorio da je Poljud u sadašnjem stanju vrlo skup za održavanje utakmica te da troškovi pojedinog susreta ponekad dosežu i 140 tisuća eura.

"Nekad je 17 tisuća gledatelja dovoljno da budemo na nuli. Dakle, 10 ili 12 tisuća mjesta koliko će biti u Kranjčevićevoj, davat će značajno veći prihod nego što je nama 22 tisuće gledatelja na Poljudu. Jako je bitna komponenta koliko je funkcionalan stadion i kolike on troškove generira", objasnio je Bilić. Time je želio istaknuti da sama veličina stadiona ne znači nužno i veću isplativost, nego da presudnu ulogu imaju funkcionalnost objekta i razina troškova koje proizvodi. Predsjednik Hajduka rekao je i da je Poljud godinama trebao biti sustavno održavan, što bi, smatra, utjecalo i na današnje stanje stadiona.

"Prosjek gledanosti Hajduka iz godine u godinu raste. Poljud se trebao cijelo vrijeme održavati i to bi utjecalo na trenutnu situaciju na Poljudu. Sve informacije koje su nove u ovom procesu nisu do sada bile jasne. Nije bilo jasno je li prije bio zamor materijala, stadion je za iduću utakmicu u nedjelju protiv Gorice siguran. Nadalje, komunicirali smo s HNS-om", kazao je. Naglasio je tako da je stadion siguran za sljedeću utakmicu protiv Gorice te da je klub o svemu komunicirao s Hrvatskim nogometnim savezom.

Prkić propitivao gospodarski učinak Hajduka

U nastavku rasprave javio se i Jakov Prkić iz Direkta, koji je doveo u pitanje često ponavljanu tvrdnju da je Hajduk generator gospodarskog razvoja Splita.

"Ja bi htio da OŠ Manuš ima sportsku dvoranu, ja bi volio da ljudi imaju novi magnet u KBC-u. Kako ste vi izračunali da je Hajduk generator ekonomskog razvoja, ajmo napravit još četiri stadiona ako je ovo generator ekonomskog razvoja kako vi često kažete. Na nama je da raspravimo što ćemo...", kazao je Prkić.

Bilić: "Od ovoga svi imaju interesa"

Na tu je primjedbu Bilić odgovorio kako govori iz perspektive kluba te da Hajduk svojim utakmicama u grad privlači velik broj ljudi iz različitih dijelova Hrvatske. "Ja predstavljam interese kluba, u Split tijekom utakmice ne ulaze ljudi koji su gostujući, od 22.000 ljudi koji dođu u Split su većinom iz svih dijelova Hrvatske. Ja vam mogu poslati listu koja dokazuje koliko ljudi kad igra Hajduk dođu iz Splita. Ja sam siguran da od ovoga svi imaju interesa", kazao je Bilić.