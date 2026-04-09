Šuta Marijani Puljak: "Skrivali ste dokument o Poljudu, isto kao i kad pobjegnete s mjesta nesreće"

Danas se u Gradu Splitu na tematskoj sjednici raspravlja o budućnosti Poljuda, jednoj od tema koja posljednjih mjeseci izaziva veliko zanimanje javnosti. Već na početku sjednice otvorena su pitanja o daljnjem smjeru razvoja, ulozi struke i odgovornosti za dosadašnje upravljanje stadionom.

Ivošević: "Struka treba dati odgovore"

Prvi je u ime kluba stranke Centar riječ uzeo Bojan Ivošević, podsjetivši da su upravo oni predložili održavanje tematske sjednice o budućnosti Poljuda.

"Nama je jedina opcija za Brodaricu za novi stadion Hajduka bila opcija. Želio bi da struka daje svoje odgovore. Strah nas je da se srlja, a ovakvi dugoročni projekti, bojim se da će Grad Split i Hajduk biti žrtva lutanja. Znamo da svijet ne počinje s nama, svi imaju nekog prethodnika i nekog nasljednika. Vidimo sad da se planovi preko noći mijenjaju. Ja bi pustio ljude iz struke da se oglase i neka kažu što imaju", kazao je Ivošević.

Šuta: "Struka mora donijeti odluku"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na početku sjednice prezentirao je kako se kroz povijest upravljalo Poljudom, a u svom obraćanju posebno je istaknuo važnost stručnih analiza i podloga.

"Bez jasnih i stručnih podloga i analiza se se radile stavili, krili ste dokument iz 2023. godine, dokument koji jasno i zaključku navodi da krovna konstrukcija nema potrebnu suglasnost. Kada sam saznao za ove podatke, niti jednom mi nije bilo svejedno, četiri velika stručnjaka 2023. godine dali svoj opis cijele situacije. Trebali ste, gospodo iz oporbe prikazati dokumenta koje ste skrivali. Gospođo Marijana Puljak, trebali ste te dokumente prikazati, ali to vam je isto kao i kad pobjegnete s mjesta nesreće. Na temelju svih imputa i podataka, studija izvodljivosti dat će svoj presjek na temelju podataka i svih potrebnih podloga. Kao takvo je predstavljeno javnosti sve iz studije izvodljivosti. Jako je zanimljivo da nije moguće donijeti stručni zaključak o sanaciji konstrukcije na temelju svoh dokumenata. Mi smo izabrani od naroda i nismo mjerodavni donijeti odluke po pitanju same struke. Struka mora donijeti odluku", kazao je Šuta.