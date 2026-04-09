Šuta prije tematske sjednice o Poljudu: "Nije mi jasno je li stadion siguran ili nije siguran"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta dao je izjavu uoči tematske sjednice posvećene stadionu Poljud i njegovoj budućnosti, poručivši kako je riječ o temi od velikog interesa za javnost te da cijeli proces mora biti potpuno otvoren i vođen isključivo prema procjenama struke. Naglasio je da građani moraju imati uvid u svu relevantnu dokumentaciju, kao i u sve moguće rizike povezane sa stanjem stadiona, posebno kada je riječ o sigurnosti krovne konstrukcije.

Transparentnost i dostupnost svih dokumenata

Šuta je istaknuo kako rasprava o Poljudu mora biti "maksimalno transparentna i dostupna javnosti", dodajući da je cilj gradske uprave omogućiti građanima uvid u svu dokumentaciju.

"Naš cilj je da svi dokumenti budu dostupni javnosti, javnost mora biti upoznata sa svim detaljima, a na taj način je bila predstavljena i studija izvodljivosti", rekao je Šuta. Dodao je kako očekuje da završnu riječ o budućnosti Poljuda daju stručnjaci, a ne politika. "Struka mora kazati svoje, maksimalno ćemo poštovati struku", poručio je.

Gradonačelnik je posebno upozorio na dokument iz 2023. godine koji, kako tvrdi, otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti krovne konstrukcije stadiona. "Dokument koji me uzrujao je da krovna konstrukcija nema sigurnost", kazao je, dodajući kako upravo zato javnost mora biti detaljno upoznata sa svim nalazima i procjenama. Istaknuo je i vlastitu zabrinutost kao građanina Splita. "Meni kao građaninu nije jasno je li stadion siguran ili nije siguran. Postoji dokument koji navodi da stadion nije siguran, nisam ni statičar ni građevinar niti mogu donijeti takvu odluku", rekao je. Pritom je naglasio da će svaku odluku donijeti isključivo na temelju mišljenja stručnjaka.

"Ako meni struka kaže da nešto nije u redu, ja ću potpisati", dodao je. Šuta je u izjavi oštro kritizirao oporbu, optuživši je za obmanjivanje javnosti i prikrivanje informacija tijekom prethodnog mandata. "Žao mi je što oporba laže i zavarava javnost", rekao je, ustvrdivši da su se dokumenti vezani uz Poljud ranije skrivali te da u protekle četiri godine nije učinjeno dovoljno. "Oporba je imala priliku četiri godine, skrivali su dokumente oko Poljuda, nisu napravili apsolutno ništa, skrivaju pravu istinu iz svog mandata, a mi idemo što prije ovo završiti", kazao je.

Moguć i financijski problem za Grad

Govoreći o ranijim propustima, Šuta je upozorio i na moguću financijsku štetu za Grad Split. Naveo je kako javna nabava za Poljud nije provedena na vrijeme, zbog čega bi Grad mogao biti suočen s dodatnim troškom.

"Trebala je ranije biti provedena javna nabava za Poljud, a sada je moguće da će Grad morati vratiti 600.000 eura u državni proračun", rekao je.

Gradonačelnik je poručio kako Split i Hajduk zaslužuju adekvatno i moderno sportsko zdanje, ali je ponovio da ova tema ne smije biti prostor za političke obračune. "Hajduk treba imati moderni stadion, ovdje nije mjesto politiziranju i političkim obračunima", rekao je. Usporedio je situaciju u Splitu sa Zagrebom, ocijenivši da je glavni grad u prednosti kada je riječ o sportskoj infrastrukturi i realizaciji velikih projekata.

"Zagreb je ispred nas u svakom pogledu, nama je cilj da se riješi slučaj stadiona", kazao je.

Konačnu riječ treba dati najbolja struka

Na kraju je Šuta ponovio kako očekuje da se u raspravu uključe najkompetentniji stručnjaci u Hrvatskoj, koji bi trebali dati konačnu procjenu o stanju Poljuda i mogućim rješenjima za njegovu budućnost.

"Želimo da se sastane najbolja struka u Hrvatskoj i neka kažu svoje mišljenje o svemu", zaključio je.