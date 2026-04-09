Sukob oko Poljuda: Ivošević optužio Šutu za laž, on uzvratio oštro

Uoči tematske sjednice o budućnosti stadiona Poljud i razvoja stadionske infrastrukture u Splitu, rasplamsao se politički sukob između Tomislava Šute i Bojana Ivoševića.

Ivošević je u objavi ustvrdio da postoji dokument koji dokazuje da je Poljud siguran, a koji je, kako tvrdi, osobno potpisao Šuta početkom ove godine, nakon oluje i dodatnih stručnih mišljenja. Optužio ga je za manipulaciju javnošću i pokušaj otvaranja prostora za komercijalizaciju stadiona.

“Sramotan pokušaj manipuliranja javnošću”, poručio je Ivošević, dodajući kako dokumentacija nije bila skrivana te da su vijećnici dobili sve relevantne materijale.

Šuta uzvratio: "Bezočna laž"

Šuta je na te tvrdnje reagirao oštro, poručivši da je riječ o “bezočnoj laži” te optužio političku opciju Centar za manipulaciju i, kako je naveo, “političko lešinarenje” na osjetljivoj temi.

Istaknuo je kako sigurnost gledatelja na Poljudu mora biti apsolutni prioritet te podsjetio na ranija stručna očitovanja iz 2023. godine u kojima se navodi da krovna konstrukcija i pokrov stadiona nemaju propisanu sigurnost.

Naglasio je i da Grad, kako tvrdi, od početka pristupa temi transparentno te da je sva dokumentacija dostupna javnosti, kao i da je inicirano osnivanje stručne skupine koja bi trebala dati konačnu ocjenu stanja stadiona.

Rasprava tek slijedi

Dok Ivošević zagovara sanaciju Poljuda, ali i izgradnju novog stadiona, Šuta poručuje da konačnu riječ mora dati struka na temelju svih analiza i stručnih procjena.

Očekuje se da će se ova tema dodatno otvoriti na sjednici Gradskog vijeća, gdje bi se trebali definirati daljnji koraci oko budućnosti Poljuda.