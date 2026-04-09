Tko će se pojaviti na sjednici o Poljudu? Pozvani brojni akteri, ali odaziv još nije poznat

U vijećnici splitske Banovine danas se od 9 sati održava tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita posvećena budućnosti stadiona Poljud i razvoju stadionske infrastrukture u gradu.

Podsjetimo, sjednica je sazvana nakon službenog prijedloga upućenog predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću, a iza inicijative je stalo 11 vijećnika iz redova Centra i nezavisnih s te liste. Time je već uoči same rasprave postalo jasno da će pitanje Poljuda biti i politički test, ali i svojevrsno javno pozicioniranje svih opcija oko toga treba li stadion obnavljati, rušiti ili tražiti novo rješenje na drugoj lokaciji. Iako se očekuje burna i sadržajna rasprava, konačna odluka o sudbini Poljuda danas ipak neće biti donesena. Ova sjednica trebala bi prije svega pokazati kako razmišljaju gradski vijećnici i političke opcije, dok će stvarni smjer daljnjih odluka i dalje ovisiti o stručnoj procjeni sigurnosti stadiona te o stavu Ministarstva kulture i medija, s obzirom na to da Poljud ima status zaštićenog kulturnog dobra.

Upravo zato današnja sjednica ima veliku političku težinu, ali ne i presudnu operativnu snagu. Bez mišljenja struke i bez eventualnog uključivanja resornog ministarstva, Grad Split ne može samostalno donijeti konačnu odluku o rušenju, obnovi ili nekom trećem modelu razvoja stadiona.

Na stolu više opcija, ali i sve više podjela

Rasprava o Poljudu posljednjih tjedana dodatno se zaoštrila, a javni prostor sve je ispunjeniji suprotstavljenim pogledima. Jedni zagovaraju obnovu postojećeg stadiona i očuvanje njegova identiteta, drugi smatraju da Split treba potpuno novu suvremenu arenu, bilo na mjestu Poljuda ili na drugoj lokaciji, poput Brodarice. Današnja sjednica trebala bi pokazati tko naginje kojoj opciji.

Poziv za sudjelovanje na sjednici uručen je širokom krugu aktera: predstavnicima gradskih upravnih odjela, UHY Savjetovanja, HNK Hajduka, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, profesoru Nenadu Fabijaniću, Društvu arhitekata Splita, Zavodu za prostorno uređenje Grada Splita, udruzi Naš Hajduk, ASK-u Split, UGIS-u i drugima. Ipak, uoči početka sjednice još nije potpuno sigurno tko će se sve od pozvanih doista odazvati i sudjelovati u raspravi. Već sama činjenica da je poziv upućen tako širokom krugu institucija, stručnjaka i zainteresiranih aktera pokazuje da pitanje Poljuda odavno više nije samo sportska tema, nego i pitanje arhitekture, sigurnosti, identiteta grada, baštine, financija i politike.

Naš Hajduk uoči sjednice: "Ne podređujte klub građevini"

Uoči današnje sjednice oglasila se i udruga Naš Hajduk, koja je zatražila da se u raspravi zaštite interesi kluba, njegovih članova, navijača i zaposlenika. U priopćenju su upozorili da se o budućnosti Poljuda ne može govoriti parcijalno ni iz usko interesnih pozicija, nego isključivo iz perspektive dugoročnog razvoja Hajduka i suvremenih potreba profesionalnog nogometa.

Posebno su prozvali dio javnih aktera koji, kako tvrde, zagovaraju očuvanje postojećeg stanja bez jasnog odgovora na pitanje kako bi Hajduk na takvom stadionu mogao ostvariti sportski i poslovni iskorak. Iz udruge su poručili da današnji profesionalni nogomet traži modernu infrastrukturu, nove sadržaje i veće komercijalne mogućnosti, a da Poljud, unatoč simboličkoj vrijednosti, u sadašnjem obliku ne odgovara tim zahtjevima.

U svom istupu Naš Hajduk posebno se osvrnuo na arhitekta Nenada Fabijanića, ustvrdivši da se u slučaju Zagreba zagovara moderan stadion koji klubu treba omogućiti veće prihode i konkurentnost, dok se u Splitu brani model koji, po njihovu mišljenju, Hajduka ostavlja u infrastrukturnom zaostatku. U priopćenju su otvoreno postavili pitanje: "Zašto za neke vrijede jedna pravila, a za druge sasvim drukčija?"

Poruka udruge jasna je i uoči današnje sjednice: Poljudova baštinska vrijednost ne smije biti izgovor da se zanemari budućnost živog kluba i potrebe grada koji se, kako tvrde, ne može razvijati uz stadion koji više ne odgovara ni sportskim ni širim urbanim ambicijama Splita.

Politički signal danas, stvarna odluka poslije

Današnja tematska sjednica u Banovini zato će biti važna ponajprije kao politički signal. Pokazat će tko i kako vidi budućnost Poljuda, ali ne i donijeti konačan odgovor. On će, po svemu sudeći, doći tek nakon što svoje kažu stručnjaci za sigurnost, urbanizam i zaštitu baštine, kao i nadležne državne institucije. Do tada, Split danas ne zatvara priču o Poljudu — nego tek otvara njezino najosjetljivije poglavlje.