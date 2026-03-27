PITANJE POLJUDA Sigurno će biti burno! Jedino su vijećnici okupljeni oko Centra potpisali zahtjev za tematsku sjednicu Gradskog vijeća u Banovini. Evo kada će se održati

Gradsko vijeće Grada Splita održat će 9. travnja tematsku sjednicu posvećenu budućnosti stadiona Poljud i razvoju stadionske infrastrukture u gradu. Sjednica će početi u 9 sati u vijećnici zgrade Grada Splita, a na dnevnom redu bit će samo jedna točka – rasprava o budućnosti Poljuda i mogućim modelima razvoja sportske infrastrukture u Splitu.

Tematska sjednica sazvana je nakon službenog prijedloga upućenog predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću (HGS), a u fokusu će biti pitanje daljnje sudbine jednog od najprepoznatljivijih simbola grada.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Popis potpisnika jasno pokazuje tko je stao iza inicijative

Prijedlog za sazivanje tematske sjednice potpisalo je 11 gradskih vijećnika: Damir Barbir, Anita Birimiša, Bojan Ivošević, Mario Lolić, Srđan Marinić, Magdalena Matijević, Marko Matijević, Marijana Puljak, Igor Skoko, Petar Ugarković i Nenad Uvodić.

Riječ je mahom o vijećnicima Centra i nezavisnima s liste Centra. Ujedno, nitko od ostalih vijećnika nije dao potpis za održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.

U obrazloženju prijedloga navodi se kako je stadion Poljud jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita i jedno od najvažnijih ostvarenja hrvatske moderne arhitekture. Izgrađen je 1979. godine prema projektu arhitekta Borisa Magaša, a ima i status zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Povod za sazivanje sjednice bila je prezentacija studije izvodljivosti za nogometni stadion i kamp u Splitu, na kojoj je predstavljeno više mogućih scenarija budućeg razvoja stadionske infrastrukture. Među njima je i mogućnost rušenja postojećeg Poljuda te gradnje novog stadiona na istoj lokaciji.

Traži se javna i stručna rasprava prije odluke

Predlagatelji upozoravaju da je riječ o odluci s dugoročnim urbanističkim, financijskim, kulturnim i društvenim posljedicama. Smatraju da takva odluka ne smije biti donesena bez sveobuhvatne javne i stručne rasprave.

Na sjednici bi se zato trebalo detaljno raspraviti o sadržaju i pretpostavkama izrađene studije izvodljivosti, financijskim i urbanističkim implikacijama pojedinih modela, utjecaju na status Poljuda kao kulturnog dobra, dugoročnoj strategiji razvoja sportske infrastrukture u Splitu te mogućnostima očuvanja i obnove Poljuda uz paralelni razvoj nove infrastrukture u gradu. U prijedlogu se podsjeća i na ranije razmatrani model prema kojem bi se Poljud sanirao i očuvao kao kulturno i sportsko nasljeđe grada, dok bi se novi suvremeni stadion gradio na području Brodarice. Potpisnici smatraju da bi takav pristup Splitu omogućio dodatnu modernu sportsku infrastrukturu bez rušenja jednog od njegovih najvažnijih arhitektonskih simbola.

Na sjednici se očekuju Hajduk, ministarstva i stručnjaci

Zbog ozbiljnosti teme i interesa javnosti, predloženo je da na tematskoj sjednici, uz predstavnike Grada Splita, sudjeluju i autori studije izvodljivosti, predstavnici HNK Hajduk, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva turizma i sporta.

Uz njih, na sjednicu bi trebali biti uključeni i arhitekti nositelji autorskih prava za stadion Poljud, stručnjaci iz područja protupotresnog inženjerstva, Društvo arhitekata Split te ostali relevantni stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma i zaštite kulturne baštine. Kako se navodi u prijedlogu, cilj tematske sjednice jest omogućiti cjelovitu i informiranu raspravu o budućnosti stadiona Poljud i razvoju stadionske infrastrukture u Splitu prije donošenja bilo kakvih političkih odluka.