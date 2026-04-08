Burna sjednica o Poljudu: Vijećnici će pokazati političke karte, ali konačna odluka i dalje nije u njihovim rukama

Sutra u 9 sati u vijećnici Banovine održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, tematski posvećena budućnosti stadiona Poljud i razvoju stadionske infrastrukture u Splitu. Na dnevnom redu nalazi se samo jedna točka - rasprava o budućnosti Poljuda - što dovoljno govori o težini teme koja već tjednima izaziva političke prijepore, stručne dvojbe i snažne reakcije javnosti. Sve upućuje na to da će sjednica biti burna.

No, koliko god rasprava sutra bila žustra, ona neće dati konačan odgovor na pitanje što će biti s Poljudom. Ova sjednica prije svega će pokazati kako razmišljaju pojedine političke opcije i gradski vijećnici, tko naginje rušenju, tko obnovi, tko vidi rješenje u novom stadionu na istoj lokaciji, a tko smatra da Poljud treba sačuvati, dok bi Hajduk novi stadion mogao dobiti na Brodarici. Drugim riječima, sutra ćemo dobiti politički presjek stanja, ali ne i konačno rješenje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sjednica je sazvana na zahtjev 11 vijećnika

Tematska sjednica sazvana je nakon prijedloga upućenog predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću 12. ožujka. U tom dokumentu 11 vijećnika zatražilo je sazivanje sjednice pod nazivom "Budućnost stadiona Poljud i razvoj stadionske infrastrukture u Splitu". Među potpisnicima su Damir Barbir, Anita Birimiša, Bojan Ivošević, Mario Lolić, Srđan Marinić, Magdalena Matijević, Marko Matijević, Marijana Puljak, Igor Skoko, Petar Ugarković i Nenad Uvodić.

U obrazloženju zahtjeva istaknuto je da je Poljud jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita i jedno od najvažnijih ostvarenja hrvatske moderne arhitekture. Podsjeća se i da je stadion, izgrađen 1979. prema projektu Borisa Magaša, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Upravo zato predlagatelji su naglasili da se o svim mogućim scenarijima mora raspravljati transparentno i temeljito, prije donošenja bilo kakvih političkih odluka.

Vijeće će raspravljati, ali neće odlučivati

I tu se dolazi do ključne stvari. Sutrašnja sjednica jest politički važna, ali ona sama po sebi još ne znači da Grad Split može odlučiti što će s Poljudom. Gradsko vijeće može raspravljati, može zauzeti politički stav, može poslati poruku javnosti, ali barem za sada nema stvarnu završnu ulogu u odlučivanju o sudbini stadiona. Zaključak koji eventualno bude donesen nakon rasprave na kraju ne mora značiti ništa u konačnoj odluci. Jer konačan odgovor neće dati politika, nego struka. Upravo će stručne procjene pokazati je li Poljud siguran ili nije, treba li ga rušiti ili ne, može li se u potpunosti obnoviti, treba li na njegovu mjestu graditi novi stadion ili će u konačnici prevladati opcija da se Poljud ne ruši, a da Hajduk novi stadion dobije na drugoj lokaciji, primjerice na Brodarici.

Da se težina odluke prebacuje na stručnu razinu, potvrđuje i dopuna dokumentacije koju je uoči sjednice Gradskom vijeću dostavio gradonačelnik Tomislav Šuta. U dopuni za raspravu nalaze se "Prosudba sigurnosti, Gradski stadion Poljud" i "Zaključak stručno-znanstvenog okruglog stola, Dekonstrukcija Poljuda". Upravo ti materijali pokazuju da će sigurnosna i stručna analiza imati presudnu težinu u svemu što slijedi nakon političke rasprave.

Već u samom prijedlogu za sazivanje tematske sjednice bilo je navedeno da bi u raspravi trebali sudjelovati autori studije izvodljivosti, predstavnici HNK Hajduk, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, arhitekti, stručnjaci za protupotresno inženjerstvo, Društvo arhitekata Split te drugi relevantni stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma i zaštite kulturne baštine. Time je već unaprijed naznačeno da budućnost Poljuda nije pitanje koje može riješiti samo politička većina.

Bez Ministarstva kulture nema ni priče o rušenju

Jedna od najvažnijih činjenica u cijeloj priči jest da Poljud ima status zaštićenog kulturnog dobra. To znači da se eventualno rušenje stadiona ne može promatrati samo kao politička ili investicijska odluka. Ako bi se uopće išlo u tom smjeru, prethodno bi mu trebalo skinuti oznaku kulturnog dobra, a to nije u nadležnosti Grada Splita ni Gradskog vijeća, nego Ministarstva kulture i medija, i to u suradnji sa strukom. Zato je već sada jasno da Grad Split, barem u ovoj fazi, ne može sam odlučiti što će s Poljudom. Bez mišljenja stručnjaka i bez stava resornog ministarstva nema ni stvarnog otvaranja procesa koji bi vodio prema rušenju, obnovi ili nekom trećem rješenju. To je razlog zbog kojeg će sutrašnja sjednica biti politički važna, ali ne i presudna.

Ni referendum zasad ne bi mogao dati konačan odgovor

U javnosti se već neko vrijeme spominje i mogućnost referenduma građana o sudbini Poljuda. Međutim, ni takav scenarij, barem zasad, nema stvarni smisao kao konačni alat odlučivanja. Referendum bi mogao pokazati raspoloženje građana, mogao bi imati snažan politički i simbolički učinak, ali ni on ne može zaobići ono što će na kraju reći struka o sigurnosti stadiona, kao ni stav Ministarstva kulture i medija o njegovu statusu i mogućim zahvatima. Drugim riječima, i politička volja vijećnika i moguće raspoloženje građana na kraju ostaju tek dio šire slike. Odluka će se oblikovati na temelju stručnih nalaza, konzervatorskih uvjeta i procjene što je uopće moguće napraviti s objektom koji je istodobno sportski simbol i zaštićena kulturna baština.

U prijedlogu za sazivanje sjednice podsjeća se i na ranije razmatrani model prema kojem bi se Poljud sanirao i očuvao kao kulturno i sportsko nasljeđe grada, dok bi se novi suvremeni stadion gradio na području Brodarice. Taj model navodi se kao mogućnost da Split dobije dodatnu modernu sportsku infrastrukturu bez uništavanja jednog od svojih najvažnijih arhitektonskih simbola. Upravo zato sutrašnja sjednica neće biti zanimljiva samo zbog rasprave o Poljudu, nego i zbog toga što će pokazati koliko pojedine političke opcije uopće podržavaju takav smjer razvoja. Jedni zagovaraju očuvanje i obnovu Poljuda, drugi su skloniji novom stadionu na istoj lokaciji, treći vide rješenje u kombinaciji očuvanja Poljuda i gradnje novog stadiona na drugom mjestu. Sutrašnja rasprava neće odabrati pobjednički scenarij, ali će jasno pokazati tko stoji iza koje opcije.

Širok krug sudionika potvrđuje važnost teme

Podsjetimo, sjednici će prisustvovati predstavnici gradskih upravnih odjela, UHY Savjetovanja, HNK Hajduk, Ministarstva kulture i medija, Ministarstva turizma i sporta, prof. Nenad Fabijanić, Društvo arhitekata Splita, Zavod za prostorno uređenje Grada Splita, Udruga "Naš Hajduk", ASK Split, UGIS i drugi.

To dodatno pokazuje da Poljud više nije samo pitanje sporta ili gradske infrastrukture. On je postao tema na kojoj se sijeku arhitektura, sigurnost, identitet grada, zaštita baštine, financije i politika. Zato je realno očekivati tvrde stavove, oštre tonove i burnu raspravu.

Najrealnije je sutrašnju sjednicu promatrati kao trenutak u kojem će splitska politika morati javno pokazati što misli o jednoj od najvažnijih gradskih tema. To će sasvim sigurno utjecati i na javno mijenje, jer će građani dobiti jasniju sliku o tome kako pojedini vijećnici i političke opcije gledaju na budućnost Poljuda.

Ali, bez obzira na sve što će se sutra izgovoriti u vijećnici, konačna odluka i dalje neće biti donesena. Sutrašnja sjednica donijet će tek jedan zaključak, a on na kraju ne mora značiti ništa u završnom raspletu. Tek kada struka kaže svoje, kada se utvrdi je li Poljud siguran ili nije, može li ga se obnoviti ili ne, te kada Ministarstvo kulture i medija zauzme stav o njegovu statusu, bit će jasno koji su stvarni idući koraci. Do tada, Split sutra ne odlučuje o sudbini Poljuda - nego tek sluša kako o njoj razmišljaju njegovi vijećnici.