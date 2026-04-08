POLJUD PRED ODLUKOM Naš Hajduk žestoko udario pred sjednicu: "Za Zagreb može novi stadion, za Split ne?"

Uoči sjednice Gradskog vijeća na kojoj će se raspravljati o budućnosti Poljuda, udruga Naš Hajduk oglasila se priopćenjem u kojem traži da se u raspravi zaštite interesi Hajduka, njegovih članova, navijača, zaposlenika i svih koji svakodnevno rade za dobrobit kluba. Poručuju kako je nužno otvoriti nekoliko ključnih tema kako bi se o ovoj problematici govorilo cjelovito i uravnoteženo, iz perspektive kluba, a ne parcijalnih ili interesnih pozicija.

Tko govori o Poljudu i iz koje pozicije

Kako navode iz Našeg Hajduka, u posljednje su vrijeme brojni akteri, "stručni i manje stručni", u javnosti izricali sudove o Poljudu, no pritom su dominirale dvije pozicije. Prva, tvrde, ni u jednom aspektu ne uključuje Hajduk i njegovu budućnost, dok je druga otvoreno interesna.

Posebno ističu kako nitko od sudionika javne rasprave nije ponudio konkretan i argumentiran prijedlog što Hajduk realno može postići na, kako navode, tek saniranom, ali za suvremeni profesionalni nogomet arhaičnom atletskom stadionu.

U udruzi upozoravaju da se u vremenu kada klubovi značajan dio prihoda ostvaruju kroz raznovrsne usluge i sadržaje vezane uz modernu infrastrukturu, Hajduk gura u poziciju stagnacije i sekundarne uloge. Dodaju i kako dio najglasnijih sudionika rasprave nisu redoviti posjetitelji Poljuda, Hajdukovih utakmica niti nogometnih događanja općenito, što smatraju relevantnim za vrednovanje njihovih stavova.

"Jedan standard za Zagreb, drugi za Split"

Naš Hajduk posebno se osvrće na, kako navode, interesnu poziciju u raspravi, koju predvodi arhitekt Nenad Fabijanić. U priopćenju ističu da Fabijanić polaže prava na Poljud te da je njegov interes vezan isključivo uz samu građevinu.

Istodobno podsjećaju da je u Zagrebu član Ocjenjivačkog suda za novi Maksimir, gdje se budući stadion promatra prema kriterijima modernog sportskog zdanja, s komercijalnom infrastrukturom i sadržajima koji bi klubu trebali omogućiti maksimalizaciju prihoda i dugoročnu konkurentnost.

Upravo u tome vide ključni problem. "Radi se, dakle, o jednom standardu za Zagreb i drukčijem za Split, i to iz usta iste osobe", poručuju iz udruge.

Prozvali i obiteljske veze

U priopćenju se spominje i obiteljska dimenzija cijele priče. Naš Hajduk navodi da je Fabijanićev sin Juraj jedan od osnivača i sportski direktor Futsal Dinama te predstavnik GNK Dinama u Skupštini Zagrebačkog nogometnog saveza.

Dodaju kako sama obiteljska veza ne mora nužno biti sporna, ali problem vide u, kako tvrde, dvostrukim mjerilima. Po njima, nije prihvatljivo da ista osoba u jednom gradu zagovara sve što moderan stadion mora imati, a u drugom brani status quo koji takav razvoj onemogućuje.

Zbog toga iz Našeg Hajduka javno postavljaju pitanje: "Zašto za neke vrijede jedna pravila, a za druge sasvim drukčija?"

Naglašavaju da to pitanje ne postavljaju iz suparništva, nego iz potrebe za ravnopravnim uvjetima natjecanja u modernom nogometu. Ako je, kažu, novi Maksimir opravdan time što klubu donosi nove prihode, nove sadržaje i novo navijačko iskustvo, onda isti argument mora vrijediti i za Hajduk, Split i sve druge gradove u Hrvatskoj.

"Baština da, ali ne nauštrb živog kluba"

Treću poziciju, koju smatraju jedinim ispravnim polazištem, u Našem Hajduku vide u strogo arhitektonskoj struci. Ipak, pritom podsjećaju da je Poljud status kulturnog dobra dobio u trenutku kada Grad Split, kao vlasnik, nije mogao osigurati dovoljno sredstava za njegovo održavanje te je stadion bio prepušten propadanju.

Danas, smatraju, ni provedena ulaganja nisu Poljud učinila primjerenim domaćinom suvremenih nogometnih, sportskih ni zabavnih sadržaja. Zato postavljaju pitanje zašto bi itko očekivao da će budući ishod biti drukčiji.

Upozoravaju i da nedostatak adekvatnog, modernog stadiona nije problem samo za Hajduk, nego i za Split kao grad koji je, kako navode, neodvojiv od kluba. Takav hendikep, poručuju, pogađa i turistički potencijal grada jer Split, zbog ograničenih pogleda na razvoj infrastrukture, neće moći ponuditi sportske i zabavne sadržaje svjetskih razmjera niti iskustvo primjereno svojim ambicijama.

Ključno pitanje uoči sjednice

Zaključno, iz Našeg Hajduka poručuju da se uoči sjednice Gradskog vijeća nameće jedno ključno pitanje: tko će o Poljudu govoriti bez interesa, iz Hajdukove perspektive i s pogledom prema budućnosti?

U priopćenju upozoravaju da je krajnje vrijeme da se primat da klubu i ljudima, a ne da se, kako navode, "klub i ljude podčini građevini".