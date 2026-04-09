Bilić u Banovini poručio: "Hajduku je novi stadion prijeko potreban, a sigurnost gledatelja nam je na prvom mjestu"

Na tematskoj sjednici u Gradu Splitu o budućnosti Poljuda predsjednik HNK Hajduk Split Ivan Bilić poručio je kako je stav kluba jasan: Hajduku je potreban novi stadion, a izgradnja na Poljudu jedina je opcija za koju se klub zalaže. Istaknuo je pritom kako Hajduk nikada nije zagovarao rušenje Poljuda, nego je upozoravao na ozbiljno loše stanje stadiona, njegovu zapuštenost i ograničenja koja onemogućuju normalno funkcioniranje u suvremenim uvjetima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sigurnost gledatelja kao apsolutni prioritet

Bilić je posebno naglasio da je u ovom trenutku najvažnija sigurnost svih koji dolaze na stadion. Kako bi se utvrdilo u kakvom je stanju Poljud i koliko dugo može sigurno služiti svojoj svrsi, Hajduk je angažirao tvrtku profesora Ante Mihanovića.

Prema njegovim riječima, stručnjaci će izraditi sve potrebne izračune i procijeniti je li stadion siguran te, ako jest, koliko još dugo. Nakon toga njihovo će mišljenje dodatno recenzirati nekoliko građevinskih stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva, a rezultati će biti predstavljeni javnosti. "Sigurnost gledatelja Klubu je trenutno na prvom mjestu", poručio je Bilić.

Sanacija nije rješenje, novi stadion jedina realna opcija

Govoreći o budućnosti stadiona, predsjednik Hajduka rekao je kako su ekonomski pokazatelji jasno pokazali da je jedina realna i financijski najprihvatljivija opcija izgradnja novog stadiona na Poljudu.

Naglasio je da samo sanacija postojećeg stadiona za Hajduk nije prihvatljiva te da klub i dalje čvrsto stoji iza tog stava. Prema njegovim riječima, rekonstrukcija ne može Poljud iz sadašnjeg stanja dovesti do razine novog, modernog nogometnog stadiona kakav je Hajduku potreban. Bilić smatra da novi stadion ne bi bio važan samo za Hajduk, nego i za širu lokalnu zajednicu. Istaknuo je kako bi takav projekt mogao postati pokretač financijske održivosti kluba, ali i lokalne ekonomije.

Za razliku od sadašnjeg modela, novi stadion, rekao je, ne bi živio samo "dva dana u mjesecu", nego bi bio aktivan svakodnevno. Upozorio je i da većina modernih nogometnih stadiona u Europi i svijetu unutar kompleksa ima dodatne sadržaje koji povećavaju profitabilnost projekta i klubu donose značajne prihode. Dodao je i da bi o održavanju novog stadiona isključivo brinuo Hajduk, čime bi klub preuzeo punu odgovornost za svoju imovinu i izbjegao ponavljanje "poljudskog scenarija".

Odluka koja će oblikovati sljedećih 50 godina

Zaključno, Bilić je poručio kako više nije pitanje treba li Hajduku novi stadion, nego koliko još vremena postoji za donošenje konačne odluke. "Jedino relevantno pitanje u ovom trenutku je koliko imamo vremena za donijeti konačnu odluku koja će usmjeriti razvoj Hajduka i Splita u idućih 50 godina", poručio je predsjednik Hajduka.