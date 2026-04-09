Bekavac predsjedniku Hajduka: "Novi stadion pokretač lokalne ekonomije? Smiješno..."

Na tematskoj sjednici o budućnosti Poljuda u splitskoj Banovini, Lidija Bekavac (HGS) se osvrnula na izjave predsjednika Uprave HNK Hajduk Split Ivana Bilića, parafrazirajući njegove ranije navode. Istaknula je kako je, prema njezinu tumačenju, rekao da je novi stadion jedina opcija, da rekonstrukcija nije moguća, da sanacija nije prihvatljiva, ali ni rušenje.

"Pa recite mi koje je onda rješenje? Također ste naglasili da je prioritet sigurnost i da je angažirana tvrtka za statiku gospodina Mihanovića. Kada je angažirana i kada očekujete rezultate? Rekli ste i da je novi stadion pokretač lokalne ekonomije, što je, blago rečeno, prilično smiješna tvrdnja bez ikakvih argumenata i brojki", poručila je Bekavac.

Zanimalo ju je i koliko bi koštalo održavanje novog stadiona te na koji bi se način to financiralo, s obzirom na dugogodišnje financijske probleme kluba. Bilić joj je odgovorio kako ne stoji sve što mu se pripisuje.

"Ne priznajem da je sve što ste rekli točno. Nisam rekao da smo angažirali tu tvrtku, već da smo u procesu pregovora. Plan nam je dobiti što više odgovora do 21. travnja, odnosno najkasnije unutar mjesec dana. Govorim iz perspektive interesa kluba kada kažem da sanacija nije prihvatljiva", kazao je.

Dodao je kako je, prema informacijama kojima raspolažu, sanacija tehnički moguća, ali za klub nije opcija.

"Sanacija je moguća, ali nama nije prihvatljiva. Ne zato što nije izvediva, nego zato što se u ovom trenutku nudi mogućnost da Vlada financira značajan dio novog stadiona, dok se istodobno drugdje grade novi stadioni", rekao je.

Govoreći o financijama, priznao je da klub ima poteškoća, dijelom i zbog ograničene potpore Grada. "Imamo financijskih problema, dijelom i zato što nemamo punu financijsku podršku Grada. Takva bi nam podrška bila važna", istaknuo je.