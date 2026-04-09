Marijana Puljak navijačima: "Tko vas je uvjerio da novi stadion na Brodarici nije moguć?"

Marijana Puljak (Centar) tijekom tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita o budućnosti Poljuda poručila je kako se ona i bivša gradska uprava zalažu za izgradnju novog, modernog stadiona, ali i za obnovu Poljuda kao zaštićenog kulturnog dobra.

Poljud je zaštićeno kulturno dobro

Istaknula je kako je Poljud od 2015. godine zaštićeno kulturno dobro te naglasila da odluka o eventualnom skidanju zaštite nije u nadležnosti lokalne vlasti.

"Što se nas tiče, odnosno što se tiče bivše gradske uprave, mi se zalažemo za novi, moderni stadion. Poljud je zaštićeno kulturno dobro od 2015. godine. Govori se da ta zaštita nema nikakvog smisla i da se može tek tako ukinuti. Ako je tako, onda to recite ministrici kulture i medija. To je u domeni države, odnosno Ministarstva. O tome ne može odlučivati ni referendum", kazala je Puljak.

Dodala je kako se u javnosti stvorila velika buka oko cijele teme te da želi razjasniti situaciju koja se, kako je rekla, već dulje provlači kroz medije. Puljak tvrdi da je netko uvjerio navijače kako realizacija novog stadiona na Brodarici nije moguća, iako su, prema njezinim riječima, postojali projekti koji su ondje prolazili.

"Naime, ako je ovo pitanje od nacionalnog značaja, a to znači da je riječ o strateškom projektu, onda se sve komplikacije mogu razriješiti i samim time svi bi se procesi ubrzali. Ako vas je netko uvjerio da se neće uhvatiti vlak Vlade RH za određeni novac, neće, taj vlak neće otići. Stadion na Brodarici moguće je realizirati i moguće je obnoviti Poljud", rekla je.

Optužila gradonačelnika za zaustavljanje obnove

U nastavku je optužila aktualnog gradonačelnika da je svjesno zaustavio proces obnove Poljuda. "Ovaj gradonačelnik svjesno je zaustavio proces obnove Poljuda. Od sedmog do četvrtog mjeseca Poljud se mogao obnoviti i mi sada ne bismo bili ovdje niti bismo o tome raspravljali", poručila je Puljak.

Naglasila je i simboličku vrijednost Poljuda za Split, ističući njegovu prepoznatljivost i arhitektonsku važnost. "Protiv smo rušenja kulturnog dobra. Poljud je jedan od rijetkih simbola Grada Splita koji je prepoznat na razglednicama. Dobivao je brojne arhitektonske nagrade. Kad netko pokazuje razglednice, Poljud je na njima. U doba današnje tehnologije kazati da se ovo ne može obnoviti, to je nešto nevjerojatno", zaključila je Puljak.