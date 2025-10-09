Munjevito završena sjednica Gradskog vijeća, nekima kaktusi, Zavodu za urbanizam lovorike

Nakon izvješća o radu tvrtke Žnjan i direktora Marijana Ciprijana koje je bilo zanimljivo, sva kasnija izvješća su bila - kamilica.

U redu, nešto se raspravljalo oko parkinga, malo na točki s Vodovodom i kanalizacijom, Promet planira nabaviti desetak električnih autobusa, sada su ekipirani nakon strašnog manjka ljudi prošlih godina, izvješće oko Park šume Marjan i ravnatelja na odlasku Marka Pejnovića prošlo je u prijateljskom, gotovo svečarskom tonu, dok je ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Dragan Žuvela konstatirao kako su čak dobro ekipirani (jer je struka 'dramatično deficitarna'), iako s krajem prošle godine imaju samo četvoro zaposlenih, nedostaje ih još desetak!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Mi smo čak i prednosti pred ostalim gradovima, jedini uopće imamo Zavod, a stalno tražimo ljude jer moramo imati tim 'specijalaca', ne možemo zapošljavati tek tako... I slažem se da je Zavod ključan za razvoj grada, pogotovo što mi istovremeno moramo i sanirati. - s kratkim osvrtom Žuvele (koji je pozdravio, vrijedi notirati finu ironiju u njegovom glasu, 'astralni otisak vijećnika' koji nisu prisutni) zaključen je ovaj niz točki dnevnog reda, prelazi se na tehničke odluke o imenovanjima predsjednika i članova raznih odbora, komisija i povjerenstava, a na koncu su odluke o odustajanju od prava prvokupa za četiri nekretnine u centru Splita. Što je sve odrađeno u 15-ak minuta, bez rasprave, praktički jednoglasno sa 16 prisutnih vijećnika pa je tako i ova sjednica privedena kraju...