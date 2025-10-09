Vijećnici HDZ-a i Lidija Bekavac uživaju u prilici, 'roštiljaju' Puljkove direktore

Izvještaj o poslovanju Žnjana, tvrtke koja je opstala nakon spajanja sa Splitskom obalom, nije baš prošao 'lišo', makar ni ta točka nije prihvaćena.

Brojni su bili vijećnici aktualne vlasti koje je zanimalo kako je sustav funkcionirao, odnosno je li direktor i izvjestitelj na ovoj točci dnevnog reda Marijan Ciprijan slušao bespogovorno naputke gradonačelnika Puljka koji je bio na čelu Upravnog odbora ili je imao što za reći...

- Oni su kao predstavnici skupštine društva, kao vlasnici pokušavali progurati svoje, nešto sam se složio, nešto nisam... Sa zamjenicom predsjednika Nadzornog odbora Katjom Zorić sam se posvađao, ne komuniciramo, zbog sličnih stvari. Ali ovo je izvješće o prošloj godini, a volio bih kad bi tu bili prisutni i svi koji su sudjelovali u donošenju odluka... - jasno je bilo da direktoru Ciprijanu nije ugodno dok su ga predstavnici aktualne većine 'rešetali' pitanjima.

Čak mu je naizgled u jednom trenutku priskočila u pomoć Lidija Bekavac (koja je već ranije zaključila kako je o javnoj nabavi odlučivao Puljak osobno), 'da osvijesti da je u pitanju kaznena odgovornost, a ne tko se s kim posvađao'.

Nakon toga je na neka pitanja povukao kartu 'pisanog odgovora'...