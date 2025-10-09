Direktori javnih gradskih tvrtki pred krnjim vijećem o poslovanju prošle godine

Stopa odvajanja otpada na kraju rujna je 28 posto. - konstatirao je v.d. direktor Čistoće Andrija Čaljkušić, a odgovarajući na pitanje vijećnika Matijevića, kaže da neće pokretati postupak revizije poslovanja te važne splitske komunalne tvrtke za period dok je njom upravljao bivši direktor.

Također Čaljkušić ne očekuje potrebe posla za puno više od trenutna 389 zaposlenika što je 30-ak više nego krajem 2024. godine.

I da, pohvalili su 'svog' direktora vijećnici, redom ustvrdili kako grad izgleda čišći posljednjih nekoliko mjeseci...

Petar Bilobrk i Lovrinac ne moramo posebno ni spominjati, ali zanimljivo da je Siniša Gašparević kao 'stari' direktor Parkova i nasada prošao bez velikih kritika, dapače, Matijević ga je javno pohvalio s obzirom da su i proširili djelatnost na javnu rasvjetu...