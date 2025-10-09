Kvorum se drži 'u tanko', Bekavac 'oprala' bivšeg gradonačelnika za prošlogodišnji proračun

Kako je krenulo od izbora članova savjeta mladih, tj. točke nakon te, tako se nastavilo idućih nekoliko izvješća o radu za prošlu godinu, javnih potreba u predškolstvu, kulturi, socijalne skrbi,..., ništa nije usvojeno.

Izvješća nisu usvojena većinom, uglavnom su suzdržani bili Matijević i Prnjak, sve bez rasprave, a najzaposleniji je bio predsjednik GV Stanišić koji je morao pratiti da ne dođe do gubitka kvoruma, jer je sa 16 prisutnih i ta opcija bila na samoj granici.

Tekuće poslovanje u prošloj godini je bilo u minusu za nešto više od šest milijuna eura, kazala je između ostalog pročelnica za financije Olenka Dadić.

Oh, kakve li lijepe prigode za vijećnicu Bekavac!

Naravno da je iskoristila odsutnost oporbe pa je sasula drvlje i kamenje na prošlu garnituru u Banovini.

- Govorila sam kako će proračun biti izvršen oko tih 270 milijuna eura, dok je bivši gradonačelnik Puljak nekoliko puta mijenjao plan, prvo 330 pa 340, a na kraju 320 milijuna, sve pogrešno. Trošio je nenamjenski, a bit će pravi izazov napraviti rebalans proračuna za ovu godinu, to sve izravnati! - samo je dio 'tirade' Lidije Bekavac.

Pročelnica nije imala komentara, oporbe nema, pa je točka dnevnog reda o izvršenju gradskog proračuna za prošlu godinu glatko - odbijena! Nije prošla s većinom protiv uz dvoje suzdržanih...