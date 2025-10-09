Gradsko vijeće: Bekavac pozvala Puljka preko televizije, kvorum drže bivši SDP-ovci

Izabrani su članovi Vijeća mladih, a na idućoj točki dnevnog reda, tek desetoj ('Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu), vijećnica HGS-a Lidija Bekavac p(r)ozvala je Ivicu Puljka da komentira što je točno napravio u Splitu prošle godine 'kad nas već gleda, kad prati sjednicu...'

Imala je primjedbi naravno, čim su brojke u pitanju, no pristojno se držao Nikša Maletić, ovlašteni pročelnik Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i izgradnju.

Točka na kraju, dakle izvješće, nije prihvaćeno s 15 glasova protiv i dva suzdržana (bivši SDP-ovci u vijeću, a pritom ne mislimo na Barbira ni Ivoševića), a za sitnu šalu pobrinuo se Saša Horvat koji je dignuo ruku ZA. Nije ga shvatio ozbiljno predsjednik vijeća i njegov stranački kolega Igor Stanišić.

Uglavnom nastavlja se bez oporbe koja je napustila vijećnicu, sjednica GV Splita ide po voznom redu zahvaljujući upravo dvoje nezavisnih vijećnika, Matijeviću i Prnjak, koji su tu i 'drže' kvorum...