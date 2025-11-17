Most predstavio novo vodstvo, Kelam postao potpredsjednik stranke. Grmoja: "Vrijeme je za nove ljude i konkretna rješenja"

Jutros u prostorijama Mosta Split održana je konferencija za medije na kojoj je novi predsjednik Mosta Nikola Grmoja predstavio novog potpredsjednika Mosta Franka Kelama, koji je ujedno i gradski vijećnik Mosta u Splitu. Ovim odabirom, kazao je Grmoja, članstvo Mosta želi poslati poruku kako želimo u samom vrhu stranke "nove, mlade, nekompromitirane ljude".

"Svi znate da se Franko mogao prodati, da mu je bilo nuđeno puno toga da uđe u većinu u splitskom vijeću, ali je to odbio, jer smo bili svjesni činjenice da ovo novo vodstvo u gradu Splitu nema u svom fokusu one stvarne promjene koje su potrebne, da nema rješenja za sve probleme koji muče građane Splita. Ovim izborom mi upravo želimo sve one probleme koje imaju građani Splita artikulirati na ovoj nacionalnoj razini.

Franko se ovdje u gradskom veću grada Splita bavio demografijom, bavio priuštivim stanovanjem, problemom rješavanja stambenog pitanja naših mladih obitelji. To će sada i činiti kroz predsjedništvo Mosta, predlažući konkretna rješenja koja će onda naši zastupnici i dužnosnici stranke artikulirati na nacionalnom nivou. Split ovim dobiva u vrhu jedne od najvažnijih hrvatskih političkih stranki", kazao je Grmoja.

Kelam je kazao da se nada ovim potezom uspjeti u nacionalnoj politici nekako predstaviti probleme koje trenutno komunicira na razini Splita, ali koji vrijede za cijelu Hrvatsku.

"Problem demografije i iseljavanja, problem izmjene strukture stanovništva, koliko je teško danas mladima doći do prvog stana, koliko je teško mladima imati djecu. Sve te politike trebamo na nacionalnom razini pojačati. Jedna od drugih stvari isto koje treba su obrtnici, mladi obrtnici, mladi poduzetnici i opet mlade obitelji. Nadam se da ću sada dati svoj obol tome kroz svoju novu funkciju", rekao je Kelam, novi potpredsjednik Mosta.

Tijekom pitanja medija, Grmoja je komentirao rad obavještajnih službi, u vidu proteklih događaja u Splitu i Zagrebu.

"Već sam više puta izrazio nezadovoljstvo radom naše sigurnosno-obavještajne agencije. Kad bi se političari iz oporbe pozivali na sigurnosne provjere kao jamstvo da je netko “čist”, ja sam to uvijek dovodio u pitanje. Činjenica je da dobar dio SOA-e, uključujući i neke ključne ljude, radi u interesu pojedinih poduzetnika, a ne u interesu hrvatske države. Što se sve u ovom slučaju događa, ne možemo znati, ali znamo jedno: ako netko destabilizira Hrvatsku, onda je to – sama Vlada Republike Hrvatske.

Zašto to kažem? Zato što su Pupovac i organizacije te mediji povezani s njim samo u prvih osam mjeseci ove godine iz državnog proračuna dobili 22,5 milijuna eura. To su golema sredstva, a onda se događa da se baš u mjesecu kada obilježavamo žrtvu Vukovara organiziraju izložbe koje su, najblaže rečeno, provokativne. U Zagreb se dovodi izložba posvećena ostavštini jednog od autora Memoranduma SANU – dokumenta koji je poslužio kao ideološka podloga velikosrpskoj agresiji. Ne znam kako to drugačije komentirati", kazao je.

"Vidimo i nove primjere. Pojavljuju se pojedinci koji se predstavljaju kao branitelji, poput Ranka Britića iz udruge Vedra. Objavljene su snimke na kojima komunicira sa srpskom veleposlanicom i govori o “Srbiji do Madagaskara”, a ona mu odgovara podizanjem tri prsta. Pitanje je čijim interesima služe te udruge i tko ih financira. A sada, uoči obilježavanja žrtve Vukovara, ta ista udruga najavljuje bacanje vijenca u Dunav – kao da je nečemu trebalo “prethoditi” prije vukovarske tragedije. Tko su ti ljudi i za koga rade?

Most je tu jasan. Svatko se u Hrvatskoj mora osjećati sigurno. Nikada ne podržavamo nasilje niti poticanje mržnje prema bilo kome. Građani srpske nacionalnosti moraju se osjećati sigurno. Hrvatska je demokratska i sigurna država. Ali država ne može financirati aktivnosti koje su protiv njenih interesa – a to se, nažalost, događa, i to upravo u mjesecu kada obilježavamo žrtvu Vukovara.

Jučer smo obilježili 13. obljetnicu oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Ta je presuda preokrenula hrvatsku politiku. Prije nje vodila se politika koja je nastojala kriminalizirati Domovinski rat. Nakon nje sve se promijenilo – i nikakve provokacije, udruge i dijelovi medija više to neće moći vratiti unazad.

Danas je i 13. obljetnica osnutka Mosta. Upravo u Splitu predstavljamo nove ljude – Milana Perišića, Saru, Franka, Karla Vukasovića, Vinka – ljude koji će graditi Most u budućnosti. Imamo novo, mlado predsjedništvo svjesno temelja na kojima je stvorena Hrvatska i žrtve branitelja, ali i spremno ponuditi konkretna rješenja za nove izazove", dodao je Grmoja.

Pozicioniranje Mosta na hrvatskoj političkoj sceni

O pozicioniranju Mosta u desni politički spektar, gdje je poprilično velika i stranačka gužva, kao i o mogućim suradnicima na desnici, Grmoja je kazao:

"Nikada se nisam koristio zastarjelim podjelama na „desno“ i „lijevo“. Most sebe vidi kao suverenističku političku snagu, stranku koja nije pod utjecajem ni HDZ-a ni ljevice koja danas ide toliko daleko da pojedinci, poput kolegice Orešković, tvrde da je Domovinski rat “mit”.

S kim možemo surađivati? S onima koji imaju kičmu, koji su čisti, koji poštuju vrijednosti o kojima sam govorio i koji smatraju da Europu treba vratiti kršćanskim temeljima na kojima je nastala. S onima koji nisu pod kontrolom HDZ-a, anacionalne ljevice, stranih centara moći, korporacija ili banaka.

U Splitu vidimo suprotan primjer. Dok sam dolazio ovamo, čitao sam vijest: Domovinski pokret mijenja svog vijećnika u splitskom Gradskom vijeću – po nalogu većeg koalicijskog partnera, HDZ-a. To je politika kakvu Most nikada neće voditi. Nitko neće određivati tko su Mostovi ljudi.

Franko, Milan, Sara, Karlo, Jerka, Vinko – to su ljudi s karakterom, stavom i vrijednostima koje se ne prodaju. Samo takvi ljudi mogu biti dio Mosta. Otvoreni smo suradnji, ali temelji su jasni: poštenje, čestitost i vrijednosti koje štitimo."

Što se tiče inicijativa oko prostora na Duilovu i zahtjeva nezavisnog vijećnika Matijevića, gradski vijećnik Franko Kelam kazao je da je teško je komentirati "pozadinske dogovore kojih možda ima, a možda i nema".

"Podržavam borbu za nešto što je već prije dvadeset godina trebalo biti riješeno. Taj dio nije sporan", naglasio je.

O rebalansu proračuna i promjenama u većini

U splitskom Gradskom vijeću uskoro će doći do kadrovske promjene, treće po redu koja se odvija između HSP-a i stranke DOMiNO. Kako doznaje Dalmacija Danas, gradski vijećnik Lovro Meštrović napušta splitski parlament, a još uvijek nije poznato tko će biti njegova zamjena. U stranci DOMiNO ističu kako će odluku donijeti u dogovoru s koalicijskim partnerima. Prema neslužbenim informacijama, novi vijećnik mogao bi postati Aris Zlodre, predsjednik splitske organizacije stranke DOMiNO, koji je već ranije obnašao dužnost gradskog vijećnika u vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka.

"Vidjeli smo da gospodin Meštrović više nije dio vladajuće većine jer nije podržao rebalans proračuna. Razlozi su njegovi osobni, a to treba poštovati. Čovjek je odradio samo nekoliko sjednica i već ga se mijenja. To govori ili da ima razloga koje ne znamo, ili da netko drugi određuje sastav Gradskog vijeća — što je, ako je istina, vrlo zabrinjavajuće", komentirao je Kelam.

Na pitanje toga hoće li usvajanje novog proračuna - prvog većeg izazova nove vlasti - proći kao i usvajanje rebalansa, što bi u tom slučaju izazvalo nove izbore, Kelam je kratko odgovorio: "Lovru su zamijenili i taj su problem riješili, sad još od Velikog vođe trebaju dobiti hotel Duilovo i onda je sve riješeno, vlast je njihova."

A hoće li se kandidirati ako dođe do novih izbora?

"Zašto ne? Imam tim koji stoji iza mene i koji zna što radi. Kad sam se pojavio na prošlim izborima, bio sam politički nepoznat. Danas je situacija drugačija; ljudi me znaju i vjerujem da bismo imali veće šanse nego tada", kazao je Kelam.