Devetorica osumnjičenih za upad na Dane srpske kulture pušteni na slobodu. Među njima i HDZ-ovac iz kotara!

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji su 3. studenog upali u prostorije splitskog kotara Blatine-Škrape te rastjerali okupljene na Danima srpske kulture, doznaje RTL Danas.

Anamarija Ljubičić Kuzmanić, odvjetnica Jakova Ćalete, pritvorenog predsjednika HDZ-a Kotara Blatine-Škrape, potvrdila je net.hr-u kako je dobila rješenje o puštanju iz istražnog zatvora za svog branjenika te ostalih petero osumnjičenih unutar prve optužnice.

U obrazloženju Suda za ovu odluku stoji da nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora, odnosno - nije bilo opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, kao ni utjecaja na svjedoke. Ostala trojica osumnjičenij također su dobila rješenje o puštanju iz pritvora, kazala je za RTL Danas odvjetnica Ljubičić Kuzmanić.

Podsjetimo, velika skupina muškaraca, neki od pripadnika Torcide, upala je u gradske prostorije i prekinula održavanje manifestacije. Uz sramotne uzvike 'Za dom spremni' i 'Ovo je Hrvatska' tjerali su prestrašene umirovljenike, žene i djecu, među kojima je bila i djevojčica u gipsu.

Splitska policija potvrdila je dan nakon incidenta da su zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog kotara gdje su trebali nastupiti, te su otišli. "Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

'Procesuiranje odgovornih'

Policija je za incident na Danima srpske kulture kazneno prijavila ukupno devet osoba, a Županijski sud u Splitu svima im je odredio zadržavanje iza rešetaka u trajanju od mjesec dana. I to zbog mogućnosti ponavljanja nedjela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Svi su prijavljeni zbog nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Sva devetorica su muškarci u dobi od 23 do 59 godina. Policija i dalje traga za ostalima, s obzirom na to da svjedoci navode da je na kulturnu manifestaciju upala skupina od 50 do 100 ljudi koji su zabranili događaj.

Premijer Andrej Plenković osudio je incident u Splitu istaknuvši kako očekuje da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.