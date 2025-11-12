Skoko: "HDZ-ovci su dali podršku nasilnicima na Blatinama". Šuta: "Kada je bivši gradonačelnik pjevao ustaške pjesme..."

Igor Skoko, vijećnik stranke Centar, tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita podsjetio je kako je predsjednik Sabora Gordan Jandroković nedavno izjavio da iz javnog života treba isključiti sve one koji potiču nasilje ili prijete drugima.

"Na tu ga je izjavu ponukao nedavni događaj u Splitu, kada je skupina nasilnika upala u prostorije kotara Blatine–Škrape i prijetila, među ostalim, djeci koja su tamo trebala imati plesnu radionicu", rekao je Skoko i istaknuo da je gradski vijećnik Toni Piplica takvom ponašanju javno dao podršku, dok je među uhićenima bio i predsjednik HDZ-a Blatine, Jakov Ćaleta.

"Mnogi članovi HDZ-a pružili su mu podršku. Zanima me što se još treba dogoditi da vi sankcionirate svoje članove?", upitao je Skoko, naglasivši kako se nasilje, osobito prema djeci, ni u kojem slučaju ne smije tolerirati. Dodao je i pitanje gradonačelniku: je li spreman postupiti onako kako je poručio predsjednik Sabora, odnosno sankcionirati članove koji potiču nasilje i isključiti ih iz javnog života?

Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je kako se već javno očitovao o samom događaju.

"Za razliku od vas, ja sam smirivao situaciju i pozivao ljude na dijalog kako se ovakve stvari ne bi ponavljale. Kao predsjednik stranke u Splitu ne mogu nikome zabraniti što će govoriti u javnosti, ali moje je stajalište vrlo jasno i nikad nisam ostao bez odgovora", poručio je Šuta, nakon čega je 'okrenuo pilu'.

"Kada je bivši gradonačelnik Ivica Puljak pjevao ustaške pjesme, vi ste to opravdali. Kada je njegov zamjenik iskazivao antisemitizam i vrijeđao Židove, opet ste šutjeli. Kada je napao novinarku i protiv njega je podignuta pravomoćna optužnica, poslali ste ga na radionicu. Dvije su godine prošle, a ročište još nije sazvano. Prvo se osvrnite na to, a moje mišljenje o ovom slučaju sam već javno iznio", rekao je Šuta.

Skoko je gradonačelnikov odgovor protumačio kao podršku onima koji, kako je rekao, ‘podržavaju i potiču nasilje nad djecom’.

"Takvog gradonačelnika u povijesti nismo imali", zaključio je Skoko i poručio mu da od Splita čini 'grad slučaj'.