Incident na Blatinama: Dogovorili sukob dok su igrali balote?!

"Riječ je o stihiji. Nema nikakvih velikih organizatora izvana ili unutar države koji su organizirali dio branitelja i pripadnika navijačkih skupina da u Splitu i Zagrebu prekinu održavanje manifestacija obilježavanja Dana srpske kulture", rekao je za Jutarnji list dobro obaviješteni izvor iz Vladinih krugova. Sve analize i istrage koje su pokrenute pokazuju da je riječ o ad hoc organiziranim akcijama koje nemaju nikakve veze s nekim političkim strankama, obavještajnim podzemljem ili "stranim elementima", naglašavaju naši sugovornici piše Jutarnji list.

Ono što je još nerazjašnjeno jest incident u Vukovaru, gdje je u noći s ponedjeljka na utorak zgrada Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru išarana raznim grafitima, a ulazna vrata i prozori oblijepljeni su fotografijama pripadnika JNA tijekom agresije na Vukovar, fotografijama masovne grobnice, vojnika kako čuvaju hangar na Veleprometu, vojnika s nožem u zubima, mrtvim tijelom civila… Kako saznajemo, na kamerama su zabilježene snimke četiriju maskiranih osoba koje lijepe plakate te se, među ostalim, utvrđuje gdje su oni tiskani kako bi se došlo do počinitelja.

Sugovornici ističu da su u splitskom naselju Blatine vojni veterani i pripadnici Torcide boćali kada se proširila informacija o nastupu folklornog društva iz Srbije. Spontano su se organizirali i krenuli u prosvjed. Nakon što je cijeli događaj poprimio veliku medijsku i političku pažnju, SOA je upozorila policiju na još nekoliko događaja i lokacija gdje se obilježavaju Dani srpske kulture. Jedna od tih lokacija je i sjedište Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Policija je zgradu stavila pod nadzor te je u začetku spriječen pokušaj upada maskiranih osoba na otvaranje Dana srpske kulture.

Policija je uspjela privesti nekoliko sudionika, od kojih su dio bili navijači. Dio uhićenih su maloljetnici, a najmlađi ima 15 godina. Među njima policiji je od ranije poznat jedan pripadnik radikalne grupe BBB-a koji je 2023. godine završio u zatvoru u Grčkoj. Izvori tvrde da je taj pokušaj napada bilo kopiranje akcije u Splitu, kao i sramni događaj u Rijeci, kada su maskirane osobe namjeravale napasti mlade karatiste iz Srbije.

Nakon svih ovih incidenata pripadnici obavještajne zajednice i policije pojačano nadziru djelovanje navijačkih skupina kako bi se u začetku suzbili eventualni novi incidenti. No, naši sugovornici upozoravaju da sada razne interesne političke skupine koriste ove događaje za rješavanje međusobnih sukoba, čime ne pridonose smirivanju cijele situacije.