Split će dobiti novu bolnicu! Potvrdila je to ministrica Hrstić

Ministrica zdravstva Irena Hrstić boravi danas u Splitu gdje je sudjelovala na radnom sastanku Ministarstva zdravstva, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita o unaprjeđenju zdravstvenog sustava s posebnim naglaskom na pripremu za nadolazeću turističku sezonu.

"Sastanak je trajao preko dva sata i bio je iznimno kvalitetan, ali ono što je najvažnije je da periodično nastavljamo s ovakvim aktivnostima. Cijeli zdravstveni sektor SDŽ je bio prisutan sastanku, svi su imali svoje teme za poboljšanje rada sustava, ali imali smo primarnu temu, a to je koordinacija na nacionalnoj razini između svih segmenata", kazao je uvodno župan SDŽ Blaženko Boban.

Župan Boban je istaknuo da su županiji potrebna tri mobilna tima.

"Mi raspolažemo jednom trećinom obale i nama su potrebne turističke ambulante u većoj mjeri negoli nekim drugim lokalnim zajednicama ili regionalnim sredinama. Zbog toga mi je posebno drago što nas je ministrica razumjela i dala podršku u realizaciji tih stvari", kaže Boban.

"Nekoliko je bitnih tema. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, Grad Split je osigurao nove prostore na području Pujanki i na Sirobuji za otvaranje novih ordinacija čime će se poboljšati primarna zdravstvena usluga u gradu Splitu. Grad surađuje i na unaprjeđenju palijativne skrbi. Mentalno zdravlje je jedno od gorućih pitanja. Zaključak je da se sve to treba objediniti i da nema parcijalnih rješenja već kroz obrazovanje, socijalu i zdravstvo sve objediniti", kaže splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Istaknuo je Šuta da je ministrica dala punu podršku novoj bolnici.

"Zadatak Grada Splita je osigurati lokaciju. Sjeverni dio grada Splita je alternativa koja nam se pruža. S nama je bio i ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje i resorna pročelnica. Naš zadatak je da definiramo točnu lokaciju i da se krene s pripremom projektno - tehničke dokumentacije. KBC je područje kojem gravitira milijun stanovnika i zaslužuje jedan novi iskorak, novu bolnicu. Uvjeren sam da ćemo u ovoj godinu iznaći rješenje odnosno točno definirati lokaciju nakon svih ovih analiza koje se već provode i izvijestiti javnost te krenuti u pripremu projektno - tehničke dokumentacije", kazao je dalje Šuta.

Da je ovo bio konstruktivan sastanak potvrdio je i ravnatelj splitske bolnice Krešimir Dolić.

"Upoznali smo ministricu i njene suradnike o specifičnostima pružanja zdravstvene zaštite u našoj županiji, govoreći o KBC-u kao stožernoj zdravstvenoj ustanovi i van granica naše županije. U zadnjih pet godina ministarstvo i Vlada su uloži u splitski KBC gotovo 60 milijuna eura u kontekstu unaprjeđenja skrbi, kupovine opreme, uređenja prostora, ali smo istaknuli da su zbog opterećenosti našeg KBC-a potrebe velike. Tako se brže troše prostori i oprema, ali i naši kadrovi. Ministrica je glasnica dobrih vijesti, dala nam je punu potporu ona osobno, ministarstvo, ali i Vlada RH na čelu s premijerom u kontekstu naših realnih potreba za novom bolnicom. To je nasušna potreba cijele regije. Kad govorimo o novom KBC-u, ne govorimo samo o splitskom području, nego o cijeloj regiji koja gravitira, a to je gotovo milijun stanovnika. Na nama je da u suradnji s lokalnom samoupravom iznađemo rješenje za lokaciju da bismo mogli krenuti u sve pripremne radnje koje tako veliki projekt zahtijeva", kazao je ravnatelj Dolić.

Ministrica Hrstić kaže da do sada nisu imali sastanak na kojem su svi bitni sudionici za istim stolom. Istaknula je potrebu za razvojem palijativne skrbi.

"Zdravstvo kao takvo postoji ako svi kotačići u zdravstvenom sustavu dobro rade. Postoje dijelovi SDŽ koji imaju manji broj stanovnika te će dobro doći mobilna ambulanta. Prva će na teren u travnju, a nakon toga i druga i treća. Dozvolite mi da pohvalim i rad na razini primarne zdravstvene zaštite", kazala je uvodno ministrica Hrstić.

Kaže da i Ministarstvo zdravstva i Vlada RH daju podršku novoj bolnici.

"Brzina izmjene i kvalitete pružanja zdravstvene usluge se u zadnjih deset godina promijenila kako se nije promijenila u zadnjih 30 godina", kaže ministrica Hrstić te nastavlja:

"Planiranje novog KBC-a nije planiranje za danas nego za idućih pet do deset godina. Molim i ravnatelja i struku za izradu pravog idejnog plana, pravu lokaciju, a na nama je osigurati financijska sredstva. Potrebna je nova bolnica jer se radi na dvije lokacije i jer se značajno promijenilo pružanje zdravstvene usluge".