Odgađa se otvaranje Skywalka Biokovo!

Sezona posjećivanja Parka prirode Biokovo (Skywalka Biokovo), koja je službeno trebala započeti u srijedu, 1. travnja 2026. godine, odgođena je zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Otvorenje čim se steknu uvjeti

Iz Parka prirode Biokovo poručuju kako će svoja vrata posjetiteljima otvoriti čim se za to steknu odgovarajući vremenski uvjeti. O novom terminu otvorenja javnost će, ističu, biti pravovremeno obaviještena.

Ujedno zahvaljuju na razumijevanju te poručuju kako se raduju druženju u sezoni 2026.