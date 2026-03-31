Jedna važna dalmatinska prometnica trebala bi uskoro biti gotova. Evo što kažu iz Hrvatskih cesta

Radovi na sanaciji pokosa na državnoj cesti DC512 na lokaciji Stupica započeti su u siječnju ove godine i prema Hrvatskim cestama, koje su investitor, odvijaju se prema zadanoj dinamici. Kako ističu, izvršeno je uklanjanje potencijalno nestabilnih fragmenata stijene sa lica pokosa te je u tijeku postavljanje zaštitnih mreža protiv odrona. Dionica na kojoj se izvode radovi duga je 1.300 metara.

"Ugovorni rok za završetak radova je do kraja mjeseca lipnja ove godine i radovi napreduju sukladno planiranoj dinamici. O točnom datumu puštanja dionice u promet javnost će biti pravovremeno obaviještena", poručuju iz Hrvatskih cesta, piše Makarska Danas.

Podsjetimo da je do sada komunicirano kako Stupica treba biti puštena u promet prije turističke sezone, a promet se trenutno odvija zaobilaznim pravcima. Sanacija je bila nužna zbog odrona kmenih gromada koje su blokirale cestu. Izvođač radova je Monterra d.o.o., a ukupna vrijednost radova je 1,9 milijuna eura s PDV-om.