Jedna važna dalmatinska prometnica trebala bi uskoro biti gotova. Evo što kažu iz Hrvatskih cesta

Kažu Hrvatske ceste

Radovi na sanaciji pokosa na državnoj cesti DC512 na lokaciji Stupica započeti su u siječnju ove godine i prema Hrvatskim cestama, koje su investitor, odvijaju se prema zadanoj dinamici. Kako ističu, izvršeno je uklanjanje potencijalno nestabilnih fragmenata stijene sa lica pokosa te je u tijeku postavljanje zaštitnih mreža protiv odrona. Dionica na kojoj se izvode radovi duga je 1.300 metara.

"Ugovorni rok za završetak radova je do kraja mjeseca lipnja ove godine i radovi napreduju sukladno planiranoj dinamici. O točnom datumu puštanja dionice u promet javnost će biti pravovremeno obaviještena", poručuju iz Hrvatskih cesta, piše Makarska Danas.

Podsjetimo da je do sada komunicirano kako Stupica treba biti puštena u promet prije turističke sezone, a promet se trenutno odvija zaobilaznim pravcima. Sanacija je bila nužna zbog odrona kmenih gromada koje su blokirale cestu. Izvođač radova je Monterra d.o.o., a ukupna vrijednost radova je 1,9 milijuna eura s PDV-om.

