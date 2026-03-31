Pogledajte kako su igrači Turske poludjeli i krenuli udarati Hrvate

Hrvatska u-21 reprezentacija dugo će pamtiti susret protiv Turske.

U 36. minuti dogodila se neviđena scena kraj terena. Naime, Demir Ege Tiknaz je zaradio drugi žuti karton zbog jednog prekršaja što je jako razljutilo turskog izbornika Egemena Korkmaza.

Korkmaz je krenuo protestirati odluku suca kada se samo srušio pokraj terena. Prema onome kako je izgledalo, izbornik je pao i nezgodno udario glavom i ostao nepomično ležati. Utakmica je prekinuta, igrači su poslani u svlačionicu te je izbornik odvezen kolima hitne pomoći, piše tportal.

Prema informacijama s Opus Arene, izbornik Korkmaz je u osječkom KBC-u te se osjeća dobro. Ima hematom iznad lijevog oka te će se tek nakon CT-a znati je li u životnoj opasnosti. Utakmica je nastavljena nakon više od sat vremena, ali kaos nije stao.

Turska je u 74. minuti zaradila još dva crvena kartona. Pocrvenio je napadač Kilicsoy nakon što je udario Dominika Prpića, da bi u nastavku crveni karton dobio i Cihan Canak zbog prigovora. Turska je utakmicu završila s osam igrača. Lude scene pogledajte OVDJE.